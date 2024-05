Roccasecca, tanti lavori in corso per cambiare il volto della città

Nuova pista di atletica, ampliamento del cimitero, messa in sicurezza delle strade, nuova sala conferenze nella scuola di via Roma, rimozione del dissesto idrogeologicoIl sindaco Giuseppe Sacco: “Si stanno per vedere i risultati di una programmazione ambiziosa”.

Sono molti i cantieri in corso di realizzazione a Roccasecca, grazie alla spinta dell’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Sacco. Gli interventi riguardano sia la manutenzione ordinaria del territorio, sia la creazione di nuove infrastrutture a servizio della comunità.

Il cantiere più importante riguarda la nuova pista d’atletica, nei pressi del campo sportivo di via Scalpello: è stato disegnato l’anello e si continua a lavorare per completare la pista.

Sempre in tema di impianti sportivi, anche il campo da calcio 2 sarà presto oggetto di una risistemazione del tappeto per permettere, con la nuova stagione, il suo utilizzo da parte del settore giovanile, mentre il campo in erba verrà risistemato e sarà a completa disposizione della prima squadra che milita in Eccellenza.

Per quanto concerne le nuove opere, si lavora per l’ampliamento del cimitero: saranno quattrocentotrentadue i nuovi loculi a disposizione. E’ questa una precisa volontà del sindaco Sacco e della sua amministrazione: offrire degna sepoltura ai defunti e venire incontro alle richieste dei cittadini.

Sul fronte della viabilità sono in corso i lavori di messa in sicurezza di via Guado Arcesano e di via del Pizzone. Di pari passo procede la messa in sicurezza della mulattiera che conduce alla chiesa rupestre di San Michele Arcangelo in località Caprile, grazie all’intervento della XV Comunità montana “Valle del Liri” di Arce. Si sta rimuovendo, inoltre, la frana nei pressi del Castello, dopo la cosiddetta grotta di Lourdes e procedono i lavori anche per la sistemazione dell’edificio scolastico di via Roma. Si tratta in questo caso di un intervento finanziato attraverso il PNRR. Sono in fase di ultimazione i piani riservati alle aule, poi verrà completato il piano terra dove sorgerà la nuova sala conferenze a disposizione per gli eventi di tutta la comunità. Su Corso San Tommaso inoltre, la rimozione della frana già completata si sta accompagnando ad un intervento per la piantumazione di nuovo verde, molto bello dal punto di vista estetico.

Il Comune poi ha richiesto anche l’allargamento del ponte su Rio Moscosa, dopo aver messo in sicurezza gli argini del fiume. In questi giorni i tecnici del Consorzio di Bonifica stanno facendo i rilievi per predisporre il progetto e intervenire.

Infine, continua il programma di taglio dell’erba su tutto il territorio comunale.

“Sono oltre una decina i cantieri aperti a Roccasecca in questo momento – ha detto il sindaco Giuseppe Sacco – dalla messa in sicurezza delle strade alla rimozione di frane; dalla realizzazione di nuove opere come la pista ciclabile all’aula multimediale nella scuola di via Roma. Senza dimenticare l’ampliamento del cimitero e tanti piccoli interventi su strade, frane e fenomeni di dissesto idrogeologico. Come tutti i lavori, hanno bisogno di tempo, i risultati non si vedono subito ma stiamo disegnando, insieme alla mia squadra, una nuova idea di Roccasecca: con più servizi e con più opportunità”.

