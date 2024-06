Roccasecca, successo per la Festa europea della Musica

Apprezzato concerto dell’Orchestra dei giovani talenti nel chiostro del convento di San Francesco

Il sindaco Sacco: “Davvero una bella realtà l’Orchestra. Scelta giusta aderire a questa iniziativa europea”

Non ha tradito le attese la Festa della Musica voluta dal Comune di Roccasecca. Nello splendido scenario del chiostro della chiesa di San Francesco infatti si è svolto un apprezzato concerto da parte dell’Orchestra dei giovani talenti provenienti dall’Istituto omnicomprensivo.

La Festa della Musica è un appuntamento europeo che valorizza il messaggio universale di questa nobile arte ed esalta i luoghi e le città dove sono ospitate le esibizioni. Si avvale del sostegno della Commissione europea, del Ministero della Cultura e del Dipartimento delle Politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Una manifestazione prestigiosa, alla quale per il secondo anno consecutivo ha aderito anche Roccasecca, città della musica per eccellenza della provincia di Frosinone.

Le esibizioni dei giovani talenti sono state accompagnate dagli applausi e dal consenso dei tanti presenti che hanno potuto anche apprezzare lo scenario del Convento di San Francesco.

“La Festa della musica – hanno detto l’assessore alla cultura Valentina Chianta e il presidente del consiglio Giuseppina Iannotta – è una bellissima occasione per valorizzare la tradizione musicale della nostra città. Sono occasioni come questa a promuovere il talento dei ragazzi e ad avvicinarne anche altri. Talento e bellezza del luogo per un esperimento sicuramente riuscito”.

“Che spettacolo la Festa europea della musica – ha aggiunto il sindaco Giuseppe Sacco – ospitato nel chiostro della chiesa di San Francesco. Bellissima soprattutto perché i protagonisti sono stati i nostri ragazzi dell’Orchestra dei giovani provenienti dall’Istituto omnicomprensivo. Davvero una bella realtà. Grazie a tutti i presenti, in particolare ai genitori dei giovani musicisti.

