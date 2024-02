Roccasecca, successo per il doppio appuntamento di Carnevale organizzato dalla Pro Loco

E’ stato un Carnevale con i fiocchi quello organizzato dalla Pro Loco di Roccasecca: premiata la scelta di organizzare due eventi, uno al centro e uno allo scalo.

Il primo appuntamento, complice il maltempo, si è tenuto presso il Convento di San Francesco; il secondo invece, grazie a una bella giornata di sole, si è svolto all’aperto, in piazza Risorgimento.

Tanti i bambini, con i loro genitori, che non si sono voluti perdere la festa e mascherati di tutto punto hanno partecipato e condiviso le iniziative messe in campo dalla Pro Loco.

Animazione per i più piccini, laboratori, musica, bolle di sapone, insomma eventi per tutti i gusti e anche per far scoprire, soprattutto ai bambini, luoghi importanti di Roccasecca come è appunto il Convento di San Francesco.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Pro Loco Fabrizio Torriero: “Intanto voglio ringraziare tutta la mia squadra. Hanno come al solito lavorato senza sosta, mai risparmiandosi per allestire due appuntamenti così ravvicinati. Poi ringrazio l’amministrazione comunale per la vicinanza e il supporto logistico e infine ringrazio tutti i partecipanti. E’ per loro che ci spendiamo in queste iniziative e vedere tanti bambini vivere in allegria e gioia il Carnevale è una grande soddisfazione”.

Il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco ha voluto ringraziare la Pro Loco: “Bravissimi come al solito. Ancora una volta un evento impeccabile che ha richiamato tanti bambini e tante famiglie. Un ringraziamento al presidente Torriero e a tutti gli attivisti della Pro Loco. Abbiamo ancora tante cose da realizzare insieme”.

COMUNICATO STAMPA