ROCCASECCA, STANDING OVATION PER NICOLA PIOVANI: OSCAR PER L’APERTURA DEL XXX FESTIVAL INTERNAZIONALE SEVERINO GAZZELLONI

Non ha tradito le attese l’apertura del XXX Festival Internazionale Severino Gazzelloni a Roccasecca. In una via Roma gremitissima di spettatori, tra i quali diverse autorità civili, militari e religiose, sul palco attrezzato e dal quale si potevano ammirare i ruderi del castello dei conti d’Aquino dove nacque San Tommaso, si è esibito il Premio Oscar Nicola Piovani.

Lo spettacolo del maestro Piovani, “Note a margine”, è stato un racconto in musica delle sue esperienze condivise con il pubblico, ma anche un modo per immergersi nella carriera musicale quasi immaginando i dialoghi e i duetti con registi come Federico Fellini, Roberto Benigni, il fratelli Taviani.

Standing ovation per le musiche del film “La vita è bella” proprio di Roberto Benigni e per le quali il maestro Piovani ha ricevuto la statuetta dell’Oscar.

Ad accompagnare Piovani al pianoforte, le ottime performance di Marina Cesari al sax, di Marco Loddo al contrabbasso e di Vittorino Raso alle percussioni, per un concerto che sicuramente rimarrà nella storia del Festival Internazionale Severino Gazzelloni. La serata si è aperta con l’omaggio musicale a Gazzelloni, affidato al giovane talento del flauto Emanuele Del Giudice che si è esibito sul palco della Musica dedicato a Giovanbattista Creati, primo maestro del Flauto d’Oro.

“Un’edizione speciale quella del trentesimo compleanno del Festival – ha detto il sindaco Giuseppe Sacco – che si è aperta con uno spettacolo straordinario che sarebbe piaciuto anche al maestro Gazzelloni e che ci ricorda la grande eredità musicale della nostra città proprio legata al Flauto d’Oro. Grazie Nicola Piovani, artista sublime che ci ha incantato con la sua performance e grazie a tutti gli sponsor, pubblici e privati, in particolare la Regione Lazio che sostengono questa manifestazione, a costo zero per le casse comunali”.

“Il lavoro di programmazione di un intero anno – hanno aggiunto l’assessore alla cultura Valentina Chianta e il direttore artistico della rassegna Giuseppina Iannotta – premiato da un concerto straordinario e dall’apprezzamento del pubblico. Non è semplice per un piccolo comune come il nostro riuscire ad organizzare un evento del genere ogni anno. Ma se siamo arrivati alla trentesima edizione, se possiamo vantare personaggi come Nicola Piovani, vuol dire che stiamo lavorando bene”.