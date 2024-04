Roccasecca, sistemato il sentiero di monte Camarda

Il sindaco Sacco: “Compete a ciascuno di noi rispettare e conservare il nostro bellissimo territorio”

Sorpresa nell’uovo di Pasqua a Roccasecca per gli amanti della natura e delle camminate in montagna. Si sono completati infatti i lavori di sistemazione e valorizzazione del sentiero che si arrampica su monte Camarda.

Ad annunciarlo direttamente il sindaco Giuseppe Sacco che, alla vigilia di Pasqua, è salito a visionare di persona quanto realizzato.

“Un’altra opera portata a termine per valorizzare la nostra città e renderla ancora di più una terra dei cammini – ha detto il sindaco di Roccasecca – da qui si può ammirare un panorama bellissimo e adesso si può farlo anche comodamente seduti”.

Infatti, i lavori di sistemazione hanno previsto, la messa in sicurezza del sentiero, il rifacimento delle macere e anche il posizionamento di staccionate, panchine e aree di sosta con tanto di tavolo.

“Ora abbiamo tutti un obiettivo – ha aggiunto Sacco – conserviamo questo gioiello che appartiene a tutti, dimostriamo di avere a cuore il territorio e le sue peculiarità. Le cose belle hanno il passo lento e a Roccasecca ne abbiamo diverse”.

I lavori sul sentiero di monte Camarda, fanno il paio con quelli che si stanno completando sul Cammino di San Benedetto, dove, nel tratto tra Roccasecca centro e Caprile, sono state sistemate le luci per segnare il percorso e a breve verranno installati anche pannelli informativi e segnali pedonali. Non solo, grazie al lavoro del Comitato festeggiamenti, anche il sentiero che conduce all’Eremo dello Spirito Santo si è presentato come un gioiello in occasione della via Crucis e degli annuali festeggiamenti.

“Roccasecca – ha concluso Sacco – è uno scrigno di tesori dal punto di vista ambientale e turistico. Sta a noi, ciascuno per quanto di competenza, valorizzare queste specificità. Ma compete a tutti, nessuno escluso, custodirle e rispettarle”.

