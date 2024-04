Roccasecca, si allarga la maggioranza che sostiene il sindaco: entra Gianluca Pallone

Sacco: “Un ingresso importante. Gianluca Pallone in questi anni ha dimostrato sempre di essere costruttivo. Avrà le deleghe alla tutela e valorizzazione dei centri storici e allo sport”

Si allarga la maggioranza che sostiene il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco. Nella giornata di oggi ha fatto il suo ingresso nella compagine governativa, portando a nove su dodici consiglieri, anche Gianluca Pallone eletto nel 2021 con la lista Roccasecca Città Vera.

Al consigliere Pallone il sindaco Giuseppe Sacco ha conferito la delega per la “Tutela e valorizzazione dei centri storici e sport”.

“In questi due anni e mezzo di consiliatura – ha dichiarato Pallone – ho sempre avuto un rapporto di dialogo e di confronto sui temi concreti con la maggioranza: quando c’è stato da criticare l’ho fatto, ma quando c’erano proposte utili alla città l’ho sostenuta. Il sindaco non ha mai alzato muri nei confronti delle istanze portate alla sua attenzione e credo che sia questo il modo di operare per un’amministrazione che lavora per i cittadini, per cui ho deciso di aderire al progetto. Ringrazio il sindaco Sacco e mi metterò subito al lavoro nelle importanti deleghe che mi ha affidato e nell’interesse di Roccasecca e dei roccaseccani”.

“Gianluca Pallone – ha detto il sindaco Giuseppe Sacco – ha dimostrato in questi due anni di saper svolgere egregiamente il ruolo di consigliere comunale: lo ha fatto a suon di proposte e di iniziative, non finalizzate a rallentare la macchina amministrativa ma a consentire alla stessa macchina di essere più veloce rispetto a quello che la gente chiede. Sarà sicuramente utile a questa maggioranza e non posso nascondere che sono soddisfatto, perché quando una maggioranza cresce significa che il lavoro che sta facendo è riscontrabile e apprezzato”.

