Roccasecca – Saxa Gres, incontro al MISE, Sacco:”presenti nuovi investitori”

Il sindaco: “Richiesto alla Regione l’inserimento di Roccasecca nella Zls: aiuterebbe anche il buon esito della trattativa”

“Oggi si è tenuto l’incontro sulla vertenza Saxa Gres presso il Ministero dello Sviluppo economico”.Lo dichiara in una nota il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco che evidenzia: “Erano presenti tutti gli attori interessati: dal Ministero che ha indetto il tavolo di crisi, alla Regione Lazio, dalle sigle sindacali a Invitalia e alla vecchia proprietà. Ma soprattutto erano presenti i nuovi investitori. E questo è l’aspetto maggiormente significativo”.”Proprio i nuovi investitori – spiega Sacco – hanno illustrato il cronoprogramma di azione e il nuovo piano produttivo. Il closing dovrebbe avvenire entro il 30 novembre: per monitorare questo passaggio chiave il tavolo si è aggiornato all’11 dicembre”.”Come Comune di Roccasecca abbiamo manifestato ai nuovi investitori la disponibilità a lavorare insieme per l’esito positivo della vertenza. Ma soprattutto abbiamo richiesto alla Regione Lazio di inserire Roccasecca nel perimetro della Zls regionale. È un passaggio fondamentale anche per favorire la soluzione di questa crisi”.

“Ne ho parlato personalmente con il vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli che ringrazio per la disponibilità manifestata anche rispetto alla disamina degli aspetti tecnici che stiamo inserendo all’interno di un dossier da sottoporre alla Regione Lazio”.”Grazie a tutti gli attori coinvolti – ha concluso il sindaco di Roccasecca – in particolare al Ministero per la convocazione, alla Regione Lazio e al vicepresidente Angelilli sempre presente al tavolo di crisi. Noi continuiamo a non abbassare la guardia, con l’auspicio che sia un Natale diverso il prossimo per i nostri artigiani della ceramica e per le loro famiglie. Un Natale più sereno e con più certezze lavorative”.