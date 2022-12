Roccasecca, Sacco:” la DMO terra dei cammini esempio virtuoso di cosa puo’ essere l’area vasta del cassinate

Il sindaco di Roccasecca rimarca anche il ruolo politico dell’area decisiva nelle elezioni provinciali

“Nei giorni scorsi è stata costituita a Piedimonte San Germano la Dmo “Terra dei Cammini”, alla quale hanno aderito undici comuni, diverse associazioni e istituzioni, per un totale di ventisei soci. Lo scopo della Dmo è quello di promuovere il turismo legato proprio ad uno degli attrattori principali del nostro territorio come sono appunto i cammini, mettendo insieme le migliori energie di un ampio comprensorio per valorizzarne le peculiarità, per esaltarne le eccellenze, per essere competitivi sul mercato dell’offerta di cultura e di bellezza”.E’ quanto dichiara il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco che evidenzia: “In pratica, con la Dmo è’ stato messo nero su bianco il modello che sta alla base del concetto di area vasta del Cassinate. Un territorio simile per cultura, tradizioni, storia, prospettive, ha individuato un asset strategico di sviluppo come sono appunto i cammini e ci ha costruito attorno una struttura snella e agile per valorizzare questa ricchezza a costo zero, puntando sulle idee e sull’innovazione”.“Come già evidenziato in precedenza – continua Sacco – l’area vasta del Cassinate è il futuro, è l’approccio innovativo per cercare di governare lo sviluppo del basso Lazio, è l’obiettivo a cui puntare nel 2023 che dovrà essere l’anno della svolta. Area vasta del Cassinate che non è un contenitore vuoto, ma anche un laboratorio politico innovativo ed un punto di riferimento per garantire la crescita territoriale.

Credo che da qualche tempo spiri un vento nuovo in quasi tutti i comuni del nostro territorio. Un vento nuovo che trova forza dall’energia di tanti amministratori e di tante amministratrici che vogliono provare a cambiare la narrazione del Basso Lazio per renderlo protagonista e non sempre costretto ad andare a rimorchio di altri territori”

comunicato stampa