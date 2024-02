Roccasecca, riaperta al traffico corso San Tommaso

Il sindaco Sacco: “Poteva essere l’ennesima strada chiusa, invece abbiamo prevenuto il problema”

E’ stata riaperta a tempo di record Corso San Tommaso, l’importante strada di collegamento presente nel centro storico di Roccasecca. Nello scorso mese di dicembre si era aperta una frana nella parte sovrastante l’arteria, in prossimità dell’imbocco su viale Paolo VI e il Comune era stato obbligato a interdirla al traffico.

Un problema non da poco, visto che la strada panoramica mette in collegamento il centro cittadino con le frazioni di Castello e Caprile ed è anche via di transito per gli autobus.

Subito gli uffici si sono messi al lavoro e in maniera celere sono iniziati gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico presenti. E’ stato realizzata una gabbionata in pietra con un lavoro che non si è fermato quasi mai e nella giornata di ieri la strada è stata riaperta al traffico.

“Poteva essere l’ennesima strada chiusa dopo un piccolo franamento – ha detto il sindaco Giuseppe Sacco – Invece il lavoro di programmazione svolto negli ultimi anni trascorsi ad individuare le zone a rischio idrogeologico e a reperire le fonti di finanziamento per effettuare gli interventi di messa in sicurezza, ha prodotto questo risultato in pochissimo tempo ed ha scongiurato la chiusura di una strada importante’.

“Quindi complimenti agli uffici e all’amministrazione comunale, perché non è facile risolvere situazioni così delicate in poco tempo e lo dimostrano le tante strade di competenza di altri enti chiuse da tempo”.

“Tra l’altro – conclude Sacco – è questa la strada dove transitano i pellegrini della via di san Benedetto ed è la strada di collegamento con viale Paolo VI che conduce al parco archeologico dei Conti D’Aquino: poteva essere un danno non da poco. L’abbiamo scongiurato”.

