ROCCASECCA PUNTA SUL TURISMO LENTO: A BREVE INAUGURAZIONE DEL SENTIERO DEL BRIGANTE E DELLA BIGH BENCH SU MONTE CAMARDA

Il Sindaco Sacco: “Un’azione di sostegno al turismo che sta dando frutti importanti, figlia della collaborazione tra pubblico e privato”.

La città di Roccasecca continua a valorizzare il suo patrimonio ambientale per favorire le ricadute a livello turistico, puntando in maniera decisa sui cammini.

Sta per essere inaugurato a breve il Sentiero del Brigante, attraverso la collaborazione con la Dmo Terra dei Cammini e su iniziativa dell’assessore Elisa Torriero. Si tratta di una serie di camminamenti che partono da Roccasecca e si inerpicano nell’area del Monte Asprano e delle gole del Melfa, passando per i borghi di Castello, Caprile, l’eremo di San Michele Arcangelo il santuario mariano tra Castrocielo e Colle San Magno, ma anche nelle contrade collacciane di Varciosa e Jannole.

Sono sei i percorsi: Sentiero SB1: Roccasecca Centro – località Varciosa; Sentiero SB2: Località Varciosa – Monte Camarda; Sentiero SB3: Roccasecca Centro – Eremo dello Spirito Santo; Sentiero SB4: Località Varciosa – Roccasecca Centro; Sentiero SB5: Caprile – Monte Asprano Ovest; Sentiero SB5a: Caprile – Monte Asprano.

In questi giorni è in corso il posizionamento della segnaletica sui sentieri. E presto si affiancherà all’azione di recupero dei tracciati anche alla quale si affiancherà anche l’installazione di una Big Bench sul monte Camarda.

“In questi anni – ha detto il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco – abbiamo sostenuto e valorizzato il Cammino di San Benedetto, ripristinato percorsi come quelli che conducono all’Eremo dello Spirito Santo e alla Chiesa di San Michele Arcangelo. Abbiamo creato la Via della Filosofia Tomistica. Tanto è stato fatto. E tanto abbiamo in animo di realizzare”.

“Se sono nate tante attività di B&B nella nostra città – ha concluso il primo cittadino – e proprio il turismo sta rappresentando una forma nuova di economia rispetto a quella tradizionale, molto lo si deve anche a questo sforzo che vede uniti insieme pubblico e privato. E continueremo sulla strada tracciata. La Bigh Bench sarà un altro attrattore importante”.