Roccasecca, provoca incidente e fugge: denunciato 52enne del luogo

Ieri i Carabinieri della Stazione di Roccasecca hanno denunciato un 52enne del luogo per il reato di “omissione di soccorso alle persone ferite in incidente stradale”. Gli accertamenti espletati dai militari operanti, grazie all’individuazione della targa del veicolo, consentivano di accertare che il predetto nella mattinata del 12 settembre u.s., in Castrocielo, mentre percorreva la S.R. Casilina a bordo della propria autovettura, provocava un sinistro stradale per poi darsi a precipitosa fuga senza prestare soccorso ad un ciclista 19enne che riportava lesioni giudicate guaribili in 20 giorni di prognosi.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati