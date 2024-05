Roccasecca, proseguono i lavori di ampliamento del cimitero comunale: verranno realizzati 432 nuovi loculi

Sopralluogo del sindaco Sacco: “Risposta alle richieste che arrivano dai cittadini e degna sepoltura ai nostri defunti”

Un intervento importante per rispondere alle esigenze dei cittadini e alla necessità di reperire posti da destinare ai defunti. Proseguono i lavori per l’ampliamento del cimitero comunale di Roccasecca: al termine dei quali verranno realizzati quattrocentotrentadue nuovi loculi, in quattro blocchi singoli.

Sono al lavoro in questi giorni le ruspe e c’è stato anche il sopralluogo da parte del sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco, che non manca mai di verificare di persona lo stato dell’arte dei cantieri.

“L’ampliamento del cimitero cittadino – ha detto Sacco – è uno di quegli interventi di cui maggiormente aveva bisogno la nostra città. Erano tante le richieste che arrivavano dai cittadini, a cui si aggiungeva la nostra precisa volontà di offrire degna sepoltura ai nostri defunti. Abbiamo lavorato insieme con la struttura tecnica per redigere un progetto che adesso stiamo portando avanti secondo un preciso cronoprogramma”.

“Ho voluto verificare di persona, come sempre – ha concluso il sindaco Sacco – perché ritengo che amministrare un territorio significa essere presente e controllare rispetto ai programmi che si intendono raggiungere. Certo, non è agevole. Ma è il mio modo di fare che in questi anni ci ha permesso di tenere fede al nostro obiettivo di cambiare Roccasecca. E non finisce qui”.