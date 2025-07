ROCCASECCA, PRESENTATO IL FESTIVAL GAZZELLONI NUMERO TRENTA: UN’EDIZIONE DA OSCAR

Serata inaugurale il 3 agosto, in via Roma, con il Concerto di gala e l’esibizione di Nicola Piovani. Durante la conferenza stampa, esibizione del Coro Res musica per i trent’anni di attività.

Nella Sala San Tommaso del Comune di Roccasecca è stato presentato il programma del 30° Festival Internazionale Severino Gazzelloni.

E per un’edizione così importante, quella del trentennale, la direzione artistica del Festival ha preparato un programma di grande livello.

Si parte domenica 3 agosto, alle ore 21 in via Roma, con il Concerto di Gala, dal titolo “Note a margine” che vedrà esibirsi il Premio Oscar Nicola Piovani.

Mercoledì 6 agosto, alle ore 21,30, presso la Torre Civica di Colle San Magno, evento “Jazz senza confini”, con The Breed Line – Accademia Spazio Arte. Domenica 10 agosto, alle ore 6 del mattino, un appuntamento particolare: Concerto all’Alba, nell’area antistante la chiesa di San Tommaso, con Micol ArpaRock. Mercoledì 13 agosto, ore 21,30 in PiazzaRrisorgimento, in collaborazione con il Comitato Santa Maria Assunta, “Fantasia Veneziana”.

Sabato 6 settembre, alle ore 18 presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Caprile, Concerto dei Giovani Talenti, FlutEnsemble & Cellos – Liceo Musicale “Marconi” di Latina, direttore Gianni Cellucchi. Giovedì 11 settembre, ore 18,30, in via Piave e Piazza Risorgimento, Parata e Concerto della Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo, diretta dal Luogotenente Fabio Tassinari.

Conclusione il 21 novembre, alle ore 11, a Palazzo Boncompagni, con il Concerto Commemorativo per l’anniversario della morte del maestro Gazzelloni, con il Duo Ludovici-Ronci, flauto e pianoforte e Francesco Lopopolo alle percussioni.

“Un programma di grande valore artistico – ha detto il direttore della rassegna Giuseppina Iannotta – nel quale il protagonista è il talento. E poi spazio alle contaminazioni artistiche come sarebbero piaciute al maestro Gazzelloni. Un cartellone degno di un Festival che tocca quota trenta edizioni”.

“Siamo orgogliosi di un Festival come quello dell’edizione 2025 – ha aggiunto l’assessore alla cultura Valentina Chianta – non solo la musica sarà al centro della rassegna, ma anche i nostri splendidi paesaggi e ambiente, nei quali il talento si trasformerà in note e spettacolo”.

“Grazie a tutti gli sponsor pubblici e privati che sostengono la manifestazione – ha concluso il sindaco Giuseppe Sacco – siamo pronti a vivere un’edizione straordinaria che classifica ancora una volta Roccasecca come città della musica. E soprattutto della musica di qualità”.

Nel corso della conferenza stampa si è svolto il concerto esibizione del Coro Res Musica diretto dal Maestro Marco Evangelista per il trentesimo anni di attività.

“Complimenti al Coro Res Musica e al Maestro Evangelista – hanno detto Iannotta, Chianta e Sacco – sono un’eccellenza artistica della nostra città e portano in alto il nome di Roccasecca ogni volta che sono chiamati ad esibirsi”.