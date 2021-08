Roccasecca, premio XXVI Festival Internazionale Severino Gazzelloni: il direttore artistico ringrazia tutti i musicisti

Il Direttore Artistico del XXVI Festival Internazionale Severino Gazzelloni, prof.ssa Giuseppina Iannotta, ringrazia tutti i musicisti del Concorso Musicale Terra di Severino città di Roccasecca che hanno partecipato ai concerti del XXVI Festival Internazionale Severino Gazzelloni.

Con il concerto “Al calar del sole” del 1 agosto e la rassegna terra di severino di sabato 21 agosto, si conclude il premio XXVI Festival Internazionale Severino Gazzelloni conferito ad alcuni dei talentuosi musicisti che hanno partecipato al Concorso Musicale Terra di Severino Città di Roccasecca 2021.

La ricerca, promozione e valorizzazione dei giovani talenti è uno degli obiettivi primari del Festival Gazzelloni, per continuare ad offrire ad un pubblico attento e interessato, sempre più occasioni per apprezzare la passione ed il grande talento dei giovani che credono e investono sulla musica.

Complimenti a tutti i musicisti che hanno partecipato e che hanno emozionato ed incantato il pubblico, complice anche l’incanto e la magia del palcoscenico naturale che offre la nostra terra.

Il festival continua e molti altri musicisti saranno selezionati per prendere parete alla rassegna invernale “Note Bianche” in collaborazione con le associazioni musicali della regione Lazio, Puglia e Basilicata.

Hanno partecipato: Mood Opera Pamela Placitelli Gruppo corale Incanto, Lurangiololu’s drum Circle , Giacomo Niro, Arianna Quintiliani , Del Prete Anastasia, Robera Memmi, ’Lorenzo D’Antò, Calvanelli Silvio Simone, Luca Gabriele, Duo Noir Noveau con Camilla Refice e Margherita Coraggio.

Nell’attenta dei concerti dei Musicisti della terra di Severino: Angelo Patamia, Massimiliano Testa e Luca Mignogni e dei piccolissimi talentosi flautisti Eleonora Bastardi e Arturo Benedetto Corridori.Prossimi appuntamenti del Festival gazzelloni:

Venerì 27 Agosto, Palco della Musica G. Creati ore 20:30, Fanfara Bersaglieri “Nulli Secundus” diretta dal capo fanfara Silvano Curci.

Settembre, via Roma Concerto di Gala “Orchestra Notturna Clandestina” diretta dal M° Enrico Melozzi.

Sabato 21 Novembre ore 18:00 Chiesa S. Margherita V.M., “I Musicisti della Terra di Severino”.

Comunicato stampa