ROCCASECCA PER LA PACE: IL CONSIGLIO COMUNALE CHIEDE LO STOP ALLA VIOLENZA NELLA STRISCIA DI GAZA

admin
ROCCASECCA PER LA PACE
Share on Tumblr

Il Comune di Roccasecca, con un atto simbolico ma di grande significato, ha approvato una delibera di consiglio comunale per dire no alla guerra e alle violenze nella Striscia di Gaza, in coerenza con la Dichiarazione approvata dall’ONU lo scorso 12 settembre.

“I diritti umani non conoscono confini – ha detto il sindaco Giuseppe Sacco – e di fronte ad una tragedia del genere anche una piccola città come la nostra deve mandare un segnale chiaro e coraggioso”.

Nello specifico, la deliberazione assunta all’unanimità da tutta l’aula e da trasmettere al Governo, al Parlamento e all’Anci, chiede alle istituzioni di attivarsi per la cessazione delle ostilità nella Striscia di Gaza, per il rilascio degli ostaggi nelle mani di Hamas, per il rispetto del diritto internazionale umanitario e per il riconoscimento dello Stato di Palestina, perché la soluzione dei due stati è l’unica soluzione possibile.

Non solo, la deliberazione contiene anche ulteriori e significativi aspetti: l’impegno per promuovere la cultura di pace sul territorio comunale, l’attivazione di forme di sostegno e aiuto alle popolazioni palestinesi attraverso le associazioni umanitarie, l’avvio di progetti di cooperazione internazionale.

“Si tratta di stare dalla parte della pace, dell’umanità, del diritto e della civile convivenza. E Roccasecca ha deciso da che parte stare: una piccola goccia di umanità per dare un segnale e dimostrare che noi non vogliamo girarci dall’altra parte rispetto alle questioni più drammatiche del nostro tempo. Grazie a tutto il Consiglio comunale che ha dato prova di unione e condivisione rispetto a valori non negoziabili”.

Il Consiglio comunale ha approvato anche il bilancio consolidato che dimostra la buona salute delle casse pubbliche e della programmazione degli interventi per la crescita.

“Grazie agli uffici comunali- ha detto in conclusione il sindaco Sacco – le variazioni di bilancio approvate riguardano finanziamenti regionali in entrata per la redazione del Prg, la nuova vettura a disposizione della Polizia locale e il potenziamento della raccolta differenziata. Miglioriamo la qualità dei servizi a costo zero per le casse comunali”.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *