Roccasecca, nuovo cantiere: lavori in via San Francesco

Il sindaco Giuseppe Sacco: “Concluderemo l’intervento completando la piazza che dedicheremo a Giuseppe Di Matteo, vittima di mafia”

Un nuovo cantiere al via a Roccasecca. Sono partiti in questi giorni i lavori su via San Francesco. Si tratta di un ampio programma di interventi per risolvere una problematica che da anni riguardava una strada dove sono presenti diverse abitazioni. Grazie ai lavori, infatti, verrà definitivamente eliminata la problematica degli avvallamenti laterali di raccolta delle acque che rendevano pericolosa questa arteria interna e creavano disagi ai residenti.

Tutta la strada verrà risagomata e allargata così da garantire maggiore sicurezza nella circolazione. Gli avvallamenti laterali verranno eliminati attraverso la realizzazione di una condotta centrale di raccolta delle acque. Successivamente la strada verrà riasfaltata e si concluderà il cantiere con il completamento della piazza in corso di realizzazione che verrà intitolata a Giuseppe Di Matteo, il bambino di soli 11 anni assassinato da Giovanni Brusca. Un atto che recepisce così l’invito di don Maurizio Patriciello alle amministrazioni locali di ricordare il martire della mafia.

Per la realizzazione dei lavori, la strada attualmente risulta interdetta al traffico.

“Cambiare il volto di una città come ci siamo prefissati – ha detto il sindaco Giuseppe Sacco – vuol dire non solo programmare grandi interventi, ma anche sanare tante criticità presenti sul territorio, attraverso l’ascolto dei cittadini che poi diventa progetto e messa in opera. E’ questo il caso di via San Francesco, una strada sulla quale non si interveniva da anni. Noi lo stiamo facendo per migliorare la sicurezza e per rendere l’intera area più decorosa. Concluderemo i lavori con la piazza dedicata alla giovane vittima della mafia Giuseppe Di Matteo, di 11 anni. Abbiamo raccolto l’invito di don Maurizio Patriciello convinti che amministrare un territorio vuol dire non solo porre in essere azioni e programmi, ma anche lanciare messaggi di cittadinanza attiva come quello della necessità di opporsi a ogni forma di mafia”.

COMUNICATO STAMPA