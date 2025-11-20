ROCCASECCA NELLA ZONA LOGISTICA SPECIALE, LA SODDISFAZIONE DEL SINDACO SACCO: “PREMIATO ANCHE IL NOSTRO LAVORO”

Il Sindaco evidenzia il lavoro di squadra e l’importante ruolo svolto dai territori.

“Il Governo ha istiuito la Zona Logistica Speciale per le province di Frosinone e Latina.

Un provvedimento importante perché la ZLS permette una forte spinta al processo di sviluppo economico. Agevolazioni per le imprese, meno burocrazia, maggiori incentivi. Insomma, un perimetro di facilitazioni e sostegni per le aziende che vogliono investire, riconvertire, ammodernare”.

Lo dichiara in una nota il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco che evidenzia: “Sin da subito Roccasecca ha cercato di non perdere questa opportunità, lavorando a un dossier corposo e puntuale per essere inserita nella Zls, dopo l’iniziale esclusione. E oggi possiamo dirci soddisfatti per aver raggiunto l’obiettivo”.

“Questa misura, inoltre, – dice ancora il primo cittadino – può contribuire a favorire la risoluzione delle tante crisi sul nostro territorio, a partire dalla Saxa Grestone, così come eventuali nuovi insediamenti”.

“Un ringraziamento a tutti gli attori di questo percorso istituzionale efficace – conclude Sacco – a partire dai territori che hanno evidenziato la necessità di non essere lasciati da soli e di calibrare provvedimenti legisllativi funzionali a contrastare il declino”.