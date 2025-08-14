ROCCASECCA – MUSICHE E ATMOSFERE VENEZIANE PER IL TERZO CONCERTO DEL FESTIVAL GAZZELLONI

Successo in piazza Risorgimento per l’evento realizzato in collaborazione con Provincia Creativa e il Comitato Santa Maria Assunta.

Una serata d’altri tempi – elegante, raffinata, entusiasmante – quella proposta dal XXX Festival Internazionale Severino Gazzelloni a Roccasecca. In Piazza risorgimento, allo Scalo, è andato in scena il concerto dal titolo Fantasia Veneziana Live Concert. Ad esibirsi, in costume d’epoca barocca, con le acconciature tipiche di quel periodo, Fabrizio Bartolini alla batteria, Vittorio Oi al pianoforte, Enio Marfoli all’oboe, Giuseppe palombo al basso elettrico, Olga Zagorovskaia al violino e Maria Lisa Telera alla viola.

Un concerto trascinante, che ha strappato applausi e approvazione al pubblico presente che al termine dell’esibizione ha tributato una vera e propria standing ovation agli artisti.

Il concerto è stato realizzato attraverso Provincia Creativa e in collaborazione con il Comitato festeggiamenti Santa Maria Assunta e ha visto la presenza del consigliere provinciale Luigi Vacana.

“Abbiamo sognato con l’eleganza e la raffinatezza delle musiche e delle atmosfere della Venezia Barocca – hanno detto il sindaco Giuseppe Sacco, l’assessore Valentina Chianta e il direttore artistico Gisueppina Iannotta – Un concerto d’altri tempi per la serata numero tre del XXX Festival Internazionale Severino Gazzelloni. Complimenti agli artisti che si sono esibiti e hanno regalato al pubblico una performance coinvolgente e di grande livello. Grazie a Provincia Creativa per aver portato a Roccasecca questa serata di musica e grazie al Comitato per i Festeggiamenti in onore di Santa Maria Assunta che ha collaborato per la realizzazione dell’evento. Con le musiche veneziane, il Festival Gazzelloni augura a tutti un buon ferragosto”.