Roccasecca, l’Ordine di Malta premia Michel Martelli ed Emilio Petrilli per l’impegno durante la pandemia

Giuseppe Sacco: “Fa piacere essere il sindaco di una città che sa farsi apprezzare per l’impegno nel sociale”

In questi giorni nel corso di una cerimonia tenutasi presso la Basilica di Santa Maria Salome in Veroli Michel Martelli ed Emilio Petrilli hanno ricevuto la “Medaglia per la Campagna Covid-19”conferita dall’Ordine di Malta dalle mani del Delegato Marchese Bisleti per l’impegno profuso a favore di coloro che sono stati colpiti direttamente e indirettamente dal virus durante il periodo emergenziale.

A rivolgere i complimenti ai due roccaseccani, il sindaco Giuseppe Sacco: “Sono davvero orgoglioso di essere il sindaco di una città che sa farsi apprezzare per l’impegno sociale: Michel ed Emilio appartengono alle Forze dell’Ordine e sono stati già insigniti in questi anni dal Presidente della Repubblica con l’onorificenza al “Merito della Repubblica Italiana” come Ufficiale e Cavaliere: vanno solo ringraziati, apprezzati e, nel caso emulati. Li conosco personalmente, conosco il loro valore e il loro altissimo senso del dovere ma anche la loro grande umanità. Sempre alla mia presenza ad aprile ad Anagni hanno ricevuto anche la Medaglia con Spade dell’Ordine Melitense. A loro vanno i miei personali complimenti e ringraziamenti, insieme a quelli di tutta l’Amministrazione di Roccasecca”.

