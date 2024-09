Roccasecca – L’Istituto omnicomprensivo celebra Salvo D’Acquisto a 81 anni dal martirio

L’Istituto Omnicomprensivo di Roccasecca ha celebrato l’ottantunesimo anniversario dell’uccisione di Salvo D’Acquisto. La cerimonia si è tenuta presso la sede della scuola primaria dello Scalo, intitolata proprio al martire ucciso dai nazifascisti.Una cerimonia nella quale sono stati protagonisti i bambini che hanno cantato, recitato e messo in scena diverse esibizioni legate al ricordo del Carabinieri.Presenti tantissime autorità, oltre al dirigente scolastico professor Antonio Tubiello e a tutto il corpo docente. In particolare il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco, il vicesindaco Valentina Chianta, l’assessore Ivan Cerrone, il presidente del consiglio comunale Giuseppina Iannotta, docente dell’Istituto, il sindaco di Colle San Magno Valentina Cambone, il comandante della Stazione dei Carabinieri, maresciallo Angelo Iodice, il consigliere provinciale Andrea Amata e diverse associazioni.Proprio il sindaco di Roccasecca ha voluto elogiare l’iniziativa e soprattutto la scuola e il dirigente Tubiello: “Salvo D’Aquisto, un martire eroe che diede la vita per salvare 22 persone innocenti dalla furia nazista. A Salvo D’Acquisto è intitolata la primaria dello Scalo. Oggi, a 81 anni dal suo sacrificio, ne abbiamo ricordato la figura di italiano e di eroe presso la scuola, insieme ai ragazzi, al dirigente e ai docenti, perché il suo esempio di coraggio e altruismo è sempre attuale.È il primo evento che celebriamo insieme al nostro Istituto Omnicomprensivo sotto la guida del Dirigente, professor Antonio Tubiello. Istituzioni che dialogano e collaborano e una scuola finalmente inserita nel contesto sociale e territoriale, sono fondamentali per la crescita dei nostri ragazzi.

Grazie a tutte le autorità presenti. Grazie al professor Tubiello per le parole nuove che ha voluto rivolgere alla nostra città e alle sue istituzioni. Una bellissima cerimonia. Un bellissimo nuovo inizio”

