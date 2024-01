Roccasecca, lavori pubblici: il sindaco Sacco fa il punto sugli interventi in corso

“Pur essendo una piccola realtà, non c’è un giorno che non sia al lavoro una ruspa, attraverso finanziamenti a fondo perduto”

“Ieri abbiamo fatto un giro di ricognizione per verificare lo stato di alcuni lavori attualmente in corso”. A dichiararlo il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco che evidenzia:

“Nella palestra di Via Sant’Apollonia durante le festività natalizie sono finalmente iniziati i lavori di sostituzione dei listelli di parquet divelti che mettevano in pericolo lo svolgimento delle attività; è in fase di completamento la tinteggiatura parziale e la manutenzione degli spogliatoi. I locali saranno pronti entro la fine della prossima settimana prima di subire un ulteriore breve intervento per l’istallazione all’interno del sito di nuove impiantistiche sportive”.

“I lavori di ristrutturazione della Scuola Elementare del centro sono fermi in attesa che venga erogata l’ultima tranche del finanziamento del PNRR. E’ facile polemizzare e puntare il dito verso chi è colpevole di aver garantito la ristrutturazione di un immobile storico, dotandolo delle migliori tecnologie a servizio degli studenti, senza incidere sulle tasche dei cittadini, perché i lavori non terminano. Non sono questi gli atteggiamenti costruttivi di cui ha bisogno una comunità, le cui istituzioni dovrebbero collaborare per il bene di tutti. I lavori termineranno quando all’impresa verrà erogata l’ultima tranche che stiamo aspettando da settimane. C’è poco da chiacchierare”.

“Sono in fase di completamento anche i lavori di messa in sicurezza di Corso San Tommaso, dove in pochi giorni si è realizzata la parete che previene quei fenomeni franosi che mettevano a repentaglio l’incolumità dei passanti. In un momento storico in cui le strade chiudono e non riaprono qui, in poche settimane, si è riusciti a prevenire la chiusura dell’unica arteria che congiunge Roccasecca a Colle San Magno quando a Via Roma ci sono eventi o manifestazioni”.

“Sono sempre in corso i lavori di: prevenzione del dissesto idrogeologico su Via del Pizzone; i lavori di realizzazione della pista di atletica; sono partiti i lavori di messa in sicurezza di Rio Moscosa su Via Guado Arcesano dove una frana metteva in pericolo un tratto di strada e stanno per partire i lavori di realizzazione del nuovo asilo nido da 60 posti a Via Lazio. Appena verrà erogata l’ulteriore tranche del PNRR riprenderanno anche i lavori di realizzazione della nuova Piazza a San Francesco e i lavori di bitumazione delle strade già finanziate”.

“C’è tanto ancora da fare – conclude Sacco ma siamo un comune di settemila e cinquecento anime, non c’è un giorno in cui non si muove una ruspa e sempre con finanziamenti a fondo perduto e a costo zero per i cittadini”.

COMUNICATO STAMPA