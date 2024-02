Roccasecca – Lavori in corso per la messa in sicurezza di via Guado Arcesano e Rio Moscosa

Il sindaco Sacco: “Priorità al contrasto del dissesto idrogeologico, attraverso una programmazione degli interventi”Continuano gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza del territorio da parte del Comune di Roccasecca, attraverso la programmazione dell’amministrazione Sacco.Dopo il celere intervento per la rimozione della frana su Corso San Tommaso, stavolta lavori in corso su via Guado Arcesano per sistemare la strada e fare opere di manutenzione sugli argini a sostegno della strada senza modifica della sezione idraulica e senza modifica del corso di Rio Moscosa e pulizia dello stesso letto del Rio.Con questi lavori verrà migliorata la sicurezza dell’area, della circolazione, oltre ad evitare fenomeni di fuoriuscita laterale delle acque.Un intervento atteso dai residenti e sul quale l’amministrazione è intervenuta grazie al lavoro degli uffici comunali e dei tecnici che hanno redatto i progetti esecutivi in maniera perfetta così da poter cantierare nel più breve tempo possibile le attività.

“Roccasecca, come la stragrande maggioranza dei comuni italiani – ha spiegato il sindaco Giuseppe Sacco – è un territorio che soffre diverse criticità idrogeologiche e di dissesto. Si tratta di situazioni che si sono create negli anni e sulle quali stiamo cercando di intervenire. Abbiamo redatto una programmazione, censendo le priorità e accantonando fondi in casi di urgenze. Proprio per questo adesso possiamo intervenire, mettendo a terra le progettualità preparate”.“La messa in sicurezza del territorio e la rimozione del dissesto idrogeologico – aggiunge il sindaco di Roccasecca – se opportunamente potenziati i fondi a disposizione, oltre quelli già in essere, sono il settore che farebbe fare agli enti locali il salto di qualità, perché permetterebbe di rispondere alle esigenze delle comunità e nel contempo attivare una virtuosa macchina economica capace di dare impulso all’economia e al mercato del lavoro”.