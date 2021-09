Roccasecca, l’amministrazione Sacco saluta il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Pontecorvo, Cap. Tamara Nicolai

Questa mattina, venerdì 3 settembre, il sindaco di Roccasecca, Giuseppe Sacco e l’amministrazione comunale hanno salutato e augurato buon lavoro al Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Pontecorvo, Cap. Tamara Nicolai che lascerà il comando e continuerà il suo lavoro presso la Compagnia di Perugia. Durante la cerimonia che si è tenuta in Comune, al Capitano è stata consegnata una targa in segno di stima e riconoscenza: “Il sindaco, l’amministrazione comunale, la cittadinanza tutta – è scritto – esprimono la più sincera gratitudine per l’impegno, quotidiano e silenzioso, anche al fianco della locale Stazione dei Carabinieri, con cui ha contribuito alla crescita di tutto il territorio, instaurando, con la collettività legami anche di carattere affettivo. Un doveroso ringraziamento da parte dell’intera collettività che, in questi anni, ha visto appieno soddisfatto il proprio legittimo bisogno di sicurezza grazie ad un Capitano dalle eccezionali doti umane, prima ancora che professionali. Un esempio in cui etica ed estetica sono coincise a beneficio di tutti noi”. Al Capitano Tamara Nicolai va il più sentito ringraziamento per questi anni di lavoro, durante i quali, grazie alle sue doti, ha instaurato con l’amministrazione comunale un rapporto di collaborazione. Al contempo le facciamo i nostri più sentiti auguri, certi che il suo Comando presso la Compagnia di Perugia le darà nuove soddisfazioni.

Correlati