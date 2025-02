ROCCASECCA, LABORATORI DELLA MEMORIA SULLA SHOAH PER I RAGAZZI

Si sono svolti nella Biblioteca comunale, grazie alla Scuola di fumetto di Cassino.

Il sindaco Sacco: “Conoscere le tragedie del passato per costruire un futuro diverso. Bene la partecipazione dei giovani”.

Investe nella formazione di una forte coscienza civile il Comune di Roccasecca: infatti, la locale amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Sacco ha voluto promuovere degli eventi in occasione della Giornata della Memoria, in particolare per l’ottantesimo anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz.

Attraverso la collaborazione della Scuola di fumetto di Cassino sono stati realizzati due laboratori della memoria, rivolti ai ragazzi e alla ragazze delle classi quinte della scuola primaria dell’Istituto Omnicomprensivo di Roccasecca.

I laboratori si sono tenuti presso la Biblioteca comunale e hanno riscontrato un ottimo apprezzamento tra i giovani studenti, che si sono cimentati nell’approfondimento della storia di Anna Frank, opportunamente già preparate dai loro docenti.

“Ai nostri ragazzi il compito di disegnare una nuova pagina della storia – ha detto il sindaco Giuseppe Sacco – nella quale la memoria delle tragedie del passato e di quelle che purtroppo ancora accadono, insegnino il vero valore della pace e del rispetto tra gli uomini.

“Voglio ringraziare la nostra scuola per la collaborazione – ha concluso il sindaco – perché solo lavorando insieme è possibile far arrivare in maniera efficace messaggi di educazione civica alle nuove generazioni”.

A portare i saluti anche l’assessore alla cultura Valentina Chianta: “Un laboratorio particolare, che ripeteremo anche in occasione della giornata del ricordo del 10 febbraio. Voglio sottolineare la qualità del lavoro della scuola di fumetto di Cassino, che già ha realizzato una edizione proprio a fumetti della vita di San Tommaso e la grande attenzione dei giovani studenti. Soprattutto questo aspetto lascia bene sperare per il futuro”.