ROCCASECCA, LA PRO LOCO CI RIPROVA: DOMENICA 16 NOVEMBRE “LE CANTINE DE ‘NA VOTA” AL BORGO CASTELLO

Il presidente della Pro Loco, Torriero: “Bellezza, storia, buona cucina e divertimento: non mancate”.

Dopo aver dovuto rimandare l’evento del 26 ottobre, la Pro Loco di Roccasecca ci riprova. Tutto pronto a per l’edizione 2025 delle “Cantine de ‘na vota”, lo storico appuntamento enogastronomico che si svolge tra i vicoli, le stradine e i largari del borgo Castello.

La manifestazione, che si avvale del sostegno del Comune di Roccasecca e della Regione Lazio, è in programma domenica prossima, 16 ottobre, a partire dalle ore 11 e tocca quest’anno la ventesima edizione.

Un percorso all’interno del nucleo più antico della città, gustando tante prelibatezze, i piatti della tradizione e del buon vino. Saranno infatti ventisette le postazioni dove sarà possibile bere e mangiare, trovando in ognuna un vino, o una pietanza diversi.

Ad arricchire la giornata mercatini, animazione per i bambini – è previsto anche un servizio di baby sitting, “mamma Teodora” – e tanta musica. Possibile anche prenotare visite accompagnate del borgo dove sono presenti le testimonianze legate a San Tommaso D’Aquino, contattando il numero: 3334704529. In più, la musica degli Indaco e di Alex Spagnoli e Silvio Tedeschi.

“Ci riproviamo con lo stesso entusiasmo e la stessa passione. Tocca quota venti edizioni la storica manifestazione delle Cantine – spiega il presidente della Pro Loco Fabrizio Torriero – un evento unico nel suo genere, che mette insieme la bellezza del borgo Castello con la bontà dei piatti della tradizione roccaseccana. In più tanta musica, animazione e coinvolgimento. Vi aspettiamo numerosi”.