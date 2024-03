Roccasecca, la Croce Rossa distribuisce pacchi di prima necessità alle famiglie in difficoltà

Il sindaco Sacco: “Grazie anche ai volontari della Protezione civile per il quotidiano impegno a favore della nostra città: è questo il vero significato delle festività di Pasqua”

Come accaduto già in occasione delle festività natalizie, continua anche per la Pasqua la collaborazione tra il Comune di Roccasecca e la Croce Rossa italiana.

I volontari, infatti, stanno provvedendo alla consegna di pacchi di prima necessità alle famiglie più in difficoltà del territorio , individuate attraverso gli uffici comunali.

Prima del giro sul territorio per la consegna, i volontari della Croce Rossa si sono presentati presso la sede del Comune di Roccasecca, hanno incontrato il sindaco Giuseppe Sacco e gli hanno consegnato un uovo di Pasqua.

“Voglio ringraziare la Croce Rossa e i suoi volontari – ha detto il sindaco – ancora una volta dimostrano la loro attenzione per le persone e per le famiglie che sono in difficoltà. E’ questo il vero spirito delle feste di Pasqua e voglio manifestare loro tutta l’ammirazione e tutto il rispetto della nostra città. Li ringrazio inoltre perché mi hanno voluto regalare un uovo di Pasqua, molto gradito”.

Ma l’associazionismo e il volontariato sono protagonisti a Roccasecca anche attraverso la Protezione Civile intercomunale. Proprio a loro si è voluto rivolgere Giuseppe Sacco: “Durante tutto l’anno, in ogni occasione, da ultimo per il servizio svolto per le processioni pasquali, i volontari della Protezione civile lavorano per la nostra comunità. Lo fanno con abnegazione e con impegno, senza clamore ma svolgono un servizio preziosissimo. Vanno elogiati e ringraziati perché sono un esempio di attaccamento al paese”.

“Ne approfitto – ha concluso Sacco – per rivolgere a tutti i cittadini i migliori auguri per le festività di Pasqua. Stiamo affrontando un periodo complicato a livello mondiale, ma la speranza di un futuro di pace e di un futuro diverso non deve mai abbandonarci”.

COMUNICATO STAMPA