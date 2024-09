Roccasecca, la città ricorda la visita di Papa Paolo VI del 14 settembre 1974 nel cinquantesimo anniversario

Una due giorni di eventi che si inserisce nel programma del Triennio dedicato a San Tommaso d’Aquino

Il sindaco Sacco: “Uno dei momenti più importanti della nostra storia che merita di essere celebrato a dovere”

La città di Roccasecca ricorda uno degli eventi più importanti della sua storia. Il prossimo 14 settembre, infatti, ricorreranno i cinquant’anni della visita di Papa Paolo VI, in occasione del VII centenario della morte di San Tommaso d’Aquino.

La città natale del Dottore Angelico celebrerà questo anniversario con una due giorni di eventi, realizzati attraverso la collaborazione tra il Comune di Roccasecca, le comunità parrocchiali e altri soggetti privati.

Un appuntamento che si inserisce nelle ricorrenze del Triennio tomistico che è in pieno svolgimento.

Si parte venerdì 13 settembre, alle ore 18 con la celebrazione eucaristica presso il Palco della musica di via Roma, a cui seguirà l’inaugurazione di una pietra commemorativa della storica visita.

Sabato 14 settembre, alle ore 18, nella chiesa di Santa Margherita, dopo il saluto delle istituzioni e il racconto della visita del 1974, il Festival Internazionale Severino Gazzelloni omaggerà la ricorrenza con il concerto del Coro “Virgo Fidelis” del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Per l’importante occasione verrà ristampato “L’Asprano” del 1974, storica testata di Roccasecca, messa a disposizione dalla famiglia di Pompeo Cataldi.

“La visita di Papa Paolo VI a Roccasecca del 14 settembre 1974 è senz’altro uno dei momenti più importanti della nostra storia – ha detto il sindaco Giuseppe Sacco – a cinquant’anni da quella serata abbiamo voluto organizzare un ricco programma di manifestazioni per farne memoria anche nei riguardi dei più giovani. Un ringraziamento alle comunità parrocchiali, ai sacerdoti e grazie a tutti, anche i privati, per la collaborazione. Un ringraziamento particolare alla famiglia Cataldi per aver messo a disposizione il prezioso archivio di Pompeo. Invitiamo i cittadini a partecipare”.

COMUNICATO STAMPA