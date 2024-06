Roccasecca, la città protagonista dell’appuntamento europeo della Festa della Musica

Giovedì 20 giugno concerto dell’Orchestra dei Giovani talenti presso il chiostro del Convento di San Francesco

La musica come messaggio universale che unisce tutta l’Europa e valorizza luoghi della cultura in tutte le città e i paesi del continente. Torna quest’anno, il 21 giugno, in occasione del solstizio d’estate, la Festa della Musica che si avvale della partnership della Commissione europea, del Ministero della Cultura e del Dipartimento delle Politiche giovanili della Presidenza del consiglio di Ministri. Ad aderire all’iniziativa anche Roccasecca, città della musica per eccellenza della provincia di Frosinone.

Giovedì 20 giugno, a partire dalle ore 18,30, presso il chiostro del Convento di San Francesco, si terrà il concerto dell’Orchestra dei Giovani talenti provenienti dall’Istituto omnicomprensivo di Roccasecca, che tra i suoi indirizzi di studio ha anche quello musicale.

Con questa iniziativa il Comune di Roccasecca, intende valorizzare e sostenere il prezioso lavoro svolto con passione e competenza nell’Istituto omnicomprensivo, che rafforza la vocazione musicale della città che ha dato i natali a Severino Gazzelloni e che può vantare una importante tradizione bandistica. Senza contare che si tratta per Roccasecca di un evento molto prestigioso inserito in un circuito europeo della musica.

“Si tratta di una bella iniziativa di ampio respiro europeo – ha detto il sindaco Giuseppe Sacco – la musica è un linguaggio che parla a tutti, che avvicina le persone e che in questa occasione ci fa sentire tutti un po’ più europei”.

“La Festa della musica – hanno aggiunto il vicesindaco e assessore alla cultura Valentina Chianta e il presidente del consiglio comunale e delegata al Festival Gazzelloni Giuseppina Iannotta – è un’occasione per ascoltare un ottimo concerto nel quale saranno protagonisti i nostri ragazzi e di poterlo fare in una splendida cornice come il chiostro del Convento di san Francesco. Talento e bellezza insieme per un’esperienza che è per Roccasecca alla seconda edizione”.

COMUNICATO STAMPA