Roccasecca, la chiesa dell’assunta ospita il precetto pasquale dei Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo

La chiesa di Santa Maria Assunta a Roccasecca Scalo ha ospitato la funzione sacra del precetto pasquale dei Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo.

A volere l’iniziativa il Comandante della Compagni Bartolo Taglietti. Presenti, oltre ai Carabinieri del territorio, anche i sindaci di Roccasecca Giuseppe Sacco e di Colle San Magno Valentina Chianta. Mentre la messa è stata celebrata dal Cappellano dell’Arma Don Eugenio alla presenza di monsignor Giandomenico Valente.

“Voglio ringraziare il Comandante Taglietti per aver scelto Roccasecca per celebrare questo importante momento religioso – ha dichiarato il sindaco Sacco – ne approfitto per esprimere gratitudine all’Arma dei Carabinieri per il lavoro a presidio del territorio e a tutela della sicurezza dei cittadini che svolge quotidianamente. Grazie all’arma e nello specifico alla grande disponibilità e professionalità manifestata dal Capitano Taglietti si è instaurato uno stretto legame in termini di collaborazione che coinvolge l’amministrazione comunale e la chiesa, con Monsignor Giandomenico sempre pronto ad affrontare le tematiche più sensibili presenti sul territorio”.

COMUNICATO STAMPA