ROCCASECCA INSERITA NELLA ZONA LOGISTICA SPECIALE DELLA REGIONE LAZIO

Il sindaco Sacco: “Accolgo con grande soddisfazione l’inserimento della nostra città nella ZLS. Oggi è un giorno importante per il nostro territorio, perché grazie alla ZLS la città di Roccasecca potrà recuperare attrattività ed offrire un’opportunità a tanti investitori che beneficeranno di tutte le agevolazioni e di tutti gli incentivi che prevede la norma”



Il Comune di Roccasecca è stato inserito nella Zona Logistica Speciale della Regione Lazio, un’area che prevede benefici e speciali incentivi per lo sviluppo economico.

In un primo momento Roccasecca non era stata inserita tra i beneficiari del provvedimento, ma l’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Sacco subito si era attivata con la redazione di un dettagliato e corposo dossier nel quale venivano spiegate le ragioni per cui l’area industriale della città aveva le carte in regola per ottenere l’inserimento nel perimetro della Zls.

In particolare, nel documento è stata segnalata la presenza sul territorio comunale di un’importante agglomerato industriale, costituito in massima parte da multinazionali; che tale agglomerato è posizionato in un’area servita da una rete infrastrutturale che verrà potenziata perché ci sono in progetto la realizzazione del casello autostradale di Roccasecca, la direttrice interna tra lo stabilimento Stellantis e il Mof di Fondi e soprattutto l’attivazione della stazione Tav già esistente per la movimentazione delle merci.

Non solo, l’inserimento dell’area industriale di Roccasecca può rappresentare un valore aggiunto anche per la definizione positiva della vertenza Saxa Gres.

Tutte queste motivazioni sono state ritenute valide e la Regione Lazio ha provveduto a inserire il Comune di Roccasecca nell’area della Zls

“Il territorio di Roccasecca – ha detto il sindaco Giuseppe Sacco – con una visione di ampia portata che mette insieme infrastrutture e sostegno al sistema produttivo, ha tutte le carte in regola per proporsi come

“Ringrazio la Regione Lazio, il Presidente Francesco Rocca e soprattutto l’assessore Roberta Angelilli, perché ha sempre manifestato interesse e disponibilità verso la nostra richiesta di inserimento della città nella ZLS ma anche grande attenzione verso la vertenza Saxa Gress ”.

“Un ringraziamento particolare va al senatore Claudio Fazzone per aver appoggiato la nostra iniziativa manifestando sempre grande sensibilità verso le problematiche che arrivano dai territori”.

“Ci auguriamo – ha concluso Sacco – che la misura possa aiutare tutto il sistema produttivo ma anche la risoluzione positiva di una vertenza aziendale in corso nel nostro territorio e che interessa tanti nostri cittadini con le loro famiglie”.