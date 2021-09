Roccasecca, iniziati i lavori per la fibra ottica nella zona industriale

Sono ufficialmente iniziati i lavori per la fibra ottica nella zona industriale di Roccasecca. Gli interventi, molto attesi dalle aziende che si trovano nell’area, sono stati avviati nell’ambito del maxi progetto sulla fibra ottica avviato dal Cosilam nei distretti industriali di Cassino, Villa Santa Lucia e Roccasecca. Complessivamente sono state impiegate risorse per circa mezzo milione di euro che permetteranno di creare una rete di comunicazione in fibra lunga circa nove chilometri.

Ieri mattina, martedì 14 settembre, si è tenuto un sopralluogo presso il cantiere avviato a Roccasecca. Alla presenza del Presidente del Cosilam Marco Delle Cese, del Sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco e dell’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Roccasecca Ivan Cerrone si è constatato lo stato di avanzamento dei lavori. Per l’area industriale di Roccasecca sarà creata una rete di comunicazione di circa 1,5 chilometri.

“Nel corso di quest’ultimo anno e mezzo tutti hanno compreso l’importanza delle reti di collegamento informatiche – ha affermato il Presidente del Cosilam Marco Delle Cese – Una necessità per questo territorio che come Consorzio abbiamo colto già da tempo e per questo abbiamo avviato una specifica progettualità che potesse creare e dotare le aree industriali di una rete di collegamento in fibra ottica. Un maxi progetto il cui primo lotto di lavori è già iniziato. Per un’azienda oggigiorno è fondamentare avere reti di telecomunicazione che siano al passo con i tempi. In questi anni sono stati molti gli imprenditori che mi hanno spiegato le proprie difficoltà a causa di collegamenti internet insufficienti e, spesso, inadeguati. A Roccasecca sono già iniziati i lavori e con il sindaco Sacco abbiamo voluto vedere lo stato del cantiere. Ma questo progetto proseguirà a ritmo serrato su tutte le nostre aree industriali affinché diventino sempre più smart, sempre più power”.

“Il completamento della rete di collegamento in fibra ottica nel nostro agglomerato industriale è un ulteriore passo in avanti verso l’innovazione – ha aggiunto il Sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco – Il servizio sarà molto utile alle aziende presenti nell’area anche nell’ottica della riqualificazione di tutta la zona industriale di Roccasecca”.

COMUNICATO STAMPA