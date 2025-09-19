Roccasecca, incontro-dibattito su “Protezione Civile, ruolo del volontariato e le criticità economico-sociali” e la festa per i 32 anni della Fondazione Misericordia

Con la lectio magistralis del già Direttore Protezione Civile nazionale, prof. E. Galanti. E con Suor V. Donatello (CEI), il Vescovo emerito Mons. L. Brandolini, F. Danese (Forum Terzo Settore Lazio) e l’attore M. Frezza

Si svolgerà sabato 20 settembre 2025 alle ore 16.00 a Roccasecca (Frosinone), presso i Giardini della Misericordia, in via Adige 23, l’incontro – dibattito “Protezione Civile, ruolo del volontariato e le criticità economico-sociali” , organizzato dalla Fondazione Misericordia di Roccasecca OdV.

La lectio magistralis del convegno, dal titolo “Il sistema di Protezione Civile come risposta ai bisogni quotidiani della popolazione”, sarà tenuta dal professor Elvezio Galanti, geologo e vulcanologo, uno dei fondatori del Dipartimento di Protezione Civile nazionale e già suo Direttore, nonché stretto collaboratore dell’ideatore del sistema di Protezione Civile italiano, il già ministro on. Giuseppe Zamberletti.



Saranno presenti e interverranno, tra gli altri:

Suor Veronica Donatello, responsabile CEI per la Pastorale delle Persone con Disabilità

il Vescovo emerito Monsignor Luca Brandolini,

il Sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco,

la portavoce Forum Terzo Settore del Lazio Francesca Danese,

il professor Giulio Prosperetti, già vice presidente della Corte Costituzionale

e l’attore impegnato nel sociale e nel volontariato Mirko Frezza.





Ma interverranno anche Monsignor Enzo Pacelli, Don Luigi D’Errico, il dottor Corrado Tocci e parteciperanno numerose realtà, quali ARES 118, Anpas, IRComunità, Rotary Club, Lion’s e altre associazioni laiche e cattoliche del territorio.





La Misericordia intitolata a San Tommaso d’Aquino celebra, infatti 32 anni di servizio, solidarietà e impegno per la comunità locale e, oltre al convegno, il 20 settembre sarà occasione di un momento di festa, formazione e presentazione delle nuove attività.

In particolare, la presentazione della cucina da campo finanziata dal Dipartimento di Protezione Civile nazionale e la benedizione della sede della Misericordia, dove verrà attivato un punto di accoglienza per il durante e “Dopo di noi”.

_________________________