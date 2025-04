ROCCASECCA, INAUGURATA LA PANCHINA GIGANTE SUL MONTE CAMARDA

Il Sindaco Sacco: “Un altro tassello per valorizzare la vocazione turistica e dei cammini del nostro territorio”

Un nuovo attrattore turistico per valorizzare ancora di più il territorio e rafforzare quella vocazione di tappa prediletta per gli appassionati dei cammini che da tempo vede Roccasecca lavorare con grande impegno.

E’ stata inaugurata la panchina gigante, la Big Bench, posizionata su monte Camarda, che fa parte del circuito delle panchine giganti, indicata con il numero 408.

L’inaugurazione si è svolta attraverso una lunga passeggiata, di circa un’ora e mezza, tanto è il tempo che occorre per raggiungerla dal centro cittadino, che da via Roma ha visto i partecipanti inerpicarsi in un agevole sentiero montano, da poco risistemato da parte della locale amministrazione, per arrivare sulla sommità del monte.

La panchina, di colore arancione, è posizionata proprio al centro della montagna e permette di ammirare una vista straordinaria: oltre alla valle del Liri, si può osservare il castello di San Tommaso, Colle San Magno fino a Ischia, circondati da una natura incontaminata.

Presenti al taglio del nastro, il sindaco Giuseppe Sacco, il vicesindaco Valentina Chianta, gli assessori Elisa Torriero, Glauco Bove, Glauco Bove e Ivan Cerrone, i consiglieri Gianluca Pallone e Giuseppina Iannotta.

“Voglio ringraziare tutti coloro che hanno permesso di aggiungere questo nuovo tassello al nostro progetto di trasformare Roccasecca in una meta privilegiata per gli amanti dell’ambiente, delle camminate, della natura – ha detto il sindaco Giuseppe Sacco – con questa Big Bench entriamo proprio in un circuito legato alla presenza di queste strutture che muovono tanti turisti e appassionati. E’ bellissimo salire su questo monte, potersi fermare e sedere per ammirare un panorama di rara bellezza”.

“Abbiamo iniziato da tempo a cambiare la narrazione di questo territorio – ha concluso il sindaco – mettendo proprio al centro le ricchezze ambientali e storiche. Stiamo avendo tante soddisfazioni e diversi risultati: dalla crescita delle presenze legate anche al turismo religioso per San Tommaso d’Aquino, alla Via della filosofia Tomistica, fino alla nascita di nuove attività di ricezione che fanno della nostra città un punto di riferimento per gli amanti dei cammini”.

Sarà possibile anche ottenere il timbro per la visita alla Big Bench di Roccasecca presso il locale Sabot Bakery in via Roma.

Dunque, da oggi Roccasecca è parte della Bing Bench Community project.