ROCCASECCA, INAUGURATA LA NUOVA SALA POLIVALENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO

La struttura sarà a disposizione non solo degli studenti, ma di associazioni e cittadini.

Il Sindaco Sacco: “Grazie alla collaborazione con il dirigente Tubiello. Continuiamo a lavorare per far crescere la patria natale di Tommaso d’Aquino”.

E’ stata una settimana ricca quella che il Comune di Roccasecca ha voluto organizzare per celebrare l’ottocentesimo anniversario della nascita di San Tommaso d’Aquino.

Oltre all’inaugurazione della Via della Filosofia tomistica, infatti, l’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Sacco ha realizzato tanti altri momenti celebrativi.

Si è partiti con un convegno dal titolo “La Sapienza in San Tommaso” con i relatori professor Pietro Turco, professor Carmelo Pandolfi e don Mauro Gagliardi, a seguire l’inaugurazione di una mostra iconografica dello scultore di Priverno Armando Giordani. Il giorno dei festeggiamenti religiosi, il 7 marzo, nel pomeriggio, nella sala San Tommaso si è tenuto il concerto dei docenti dell’indirizzo musicale dell’Istituto Omnicomprensivo e la premiazione delle classi vincitrici del concorso “Conosci San Tommaso d’Aquino”.

Infine, anche l’apprezzato convegno presso la Chiesa dell’Assunta allo Scalo, dal titolo: “Il Bene comune. Pensiero sociale di Tommaso d’Aquino”, organizzato in collaborazione con l’Associazione “Fides et ratio”. Relatori: professor Antonio Tubiello, padre Giovanni Calcara, professor Luigi Di Santo e professor Claudio Gentili. Conclusioni di S.E. il Vescovo Gerardo Antonazzo. Intermezzo musicale dell’Ensamble “Il Dialogo armonico”. Durante il seminario di studi, il maestro Antonio Poce ha donato alla comunità la sua opera dal titolo, “Bene scripsisti”.

Ma il momento più significativo di questi appuntamenti è stata , senza dubbio, l’inaugurazione della nuova sala polivalente della Scuola primaria capoluogo.

A costo zero per le casse comunali, utilizzando un finanziamento ministeriale, è stato recuperato tutto il piano terra dell’edificio scolastico, riqualificando la palestra, le aule interne e le stanze e soprattutto realizzando una sala polivalente e multimediale non solo a disposizione della scuola, ma di tutta la città, delle associazioni e dei cittadini.

Sempre nei locali della scuola è stata inaugurata la Pinacoteca comunale con la mostra di tantissime opere nella disponibilità del patrimonio comunale, restaurate e allestite da Sergio Catalogna.

Al taglio del nastro della sala, oltre al sindaco Giuseppe Sacco e a tutta l’amministrazione comunale, erano presenti il dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo, il professor Antonio Tubiello, i ragazzi della scuola accompagnati dai loro docenti e tantissimi genitori.

“Una grandissima soddisfazione inaugurare la Sala Polivalente nella settimana tomistica – ha detto il sindaco Giuseppe Sacco – un ottimo lavoro di squadra grazie alla collaborazione con il dirigente Tubiello, che è stato fondamentale per la nostra città perché si è potuta finalmente ritrovare la collaborazione tra istituzione scolastica e comunale”.

“In questi anni abbiamo ristrutturato e ammodernato tutte le nostre scuole, abbiamo messo a disposizione dei ragazzi strutture che prima non c’erano o non erano in funzione: la biblioteca, l’asilo nido, la piscina, la pinacoteca. A breve arricchiremo la nostra impiantistica sportiva con una pista di atletica, un campo da calcio in sintetico, un campo da tennis, uno da padel e un parco. Lo dobbiamo proprio ai ragazzi. E lo dobbiamo fare viaggiando insieme, uniti. La Sala è proprio il simbolo dell’unità della nostra città, perché è a disposizione di tutti”.

“Grazie infine – ha concluso Sacco – a tutti coloro che hanno permesso di realizzare questi eventi in onore di San Tommaso. Quest’anno la nostra città è al centro del mondo per il fatto di essere la patria natale del Dottore Angelico: noi, da piccola ma orgogliosa comunità, rispondiamo presente al titolo di onore che deve essere tramandato alle future generazioni. Grazie, in particolare a Sua Eccellenza il Vescovo Gerardo Antonazzo e a monsignor Giandomenico Valente per il prestigioso convegno presso la Chiesa di Santa Maria Assunta”.

Le celebrazioni tomistiche non finiscono, ma continuano per tutto l’anno 2025.