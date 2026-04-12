Roccasecca: inaugurata la cappelletta della Madonna del Buon Cammino presso la Big Bench di Monte Camarda

La struttura è stata realizzata dall’associazione Mtb Roccasecca e sostenuta dall’amministrazione comunale

Il sindaco Sacco: “Continuiamo sulla strada di arricchire l’offerta di turismo lento nella nostra città”

Si arricchisce di una novità il sentiero che da Roccasecca centro conduce alla Big Bench di monte Camarda. Gli appassionati dei cammini infatti adesso potranno ammirare sulla montagna anche la Cappelletta della Madonna del Buon Cammino voluta e realizzata dall’associazione Mtb Roccasecca.

Dopo una passeggiata dal centro cittadino, si è svolta l’inaugurazione della struttura alla presenza del sindaco Giuseppe Sacco, dei membri dell’amministrazione comunale, del parroco don Danilo che ha benedetto la Madonnina, del Comandante della stazione dei Carabinieri Angelo Iodice e di tanti cittadini. Presenti naturalmente i membri dell’associazione Mtb Roccasecca.

“Da oggi – ha detto il sindaco Giuseppe Sacco – il percorso per arrivare alla Big Bench del monte Camarda si arricchisce con la Cappelletta della Madonna del Buon Cammino realizzata dagli amici dell’associazione MTB Roccasecca.

Un luogo carico di bellezza, per il paesaggio che si può ammirare, per i profumi che si possono sentire, per la serenità che trasmette all’animo. Roccasecca si conferma terra di cammini. Un grazie agli amici di MTB Roccasecca, a don Danilo e a tutti gli amici che hanno contribuito alla giornata”.

“In questi anni – ha aggiunto il primo cittadino – abbiamo investito in maniera importante sulla messa in sicurezza e valorizzazione della sentieristica e dei cammini. E sono sempre di più gli amanti di questa pratica che scelgono la nostra città per praticarla. Abbiamo luoghi stupendi, nei quali l’ambiente si unisce alle tracce della nostra cultura legata a Tommaso d’Aquino, agli eremi, al Cammino di San Benedetto. La nascita di tante attività ricettive ne è la dimostrazione. Continuiamo su questa strada, tutelando e conservando quello che abbiamo e cercando di renderlo, con il contributo dei privati, carburante di un nuovo modello di economia fondata sul turismo lento”.