Roccasecca, in due trovati in possesso di hashish

In Roccasecca, i militari della locale Stazione, nel corso di servizio per il controllo del territorio teso anche alla prevenzione e repressione di reati in materia di stupefacenti, hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone, due persone, un 46enne ed un 47enne entrambi del luogo. I predetti, che alla vista dei Carabinieri assumevano un atteggiamento nervoso ed insofferente, sottoposti a perquisizione personale venivano trovati in possesso rispettivamente di grammi 4 e grammi 2 di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, sottoposta a sequestro.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati