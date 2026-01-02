Roccasecca in Comune, un opuscolo per raccontare le attività del 2025 e annunciare i progetti del 2026

Il sindaco Sacco: “Dal 2016 a oggi Roccasecca è cambiata davvero. Siamo pronti a continuare il percorso di crescita”.

Una pubblicazione agile, ma al tempo stesso dettagliata, corredata da foto esplicative. Con un opuscolo informativo dal titolo “Roccasecca in Comune” l’amministrazione comunale del sindaco Giuseppe Sacco ha voluto raccontare ai cittadini le attività e i progetti più importanti del 2025 e al tempo stesso cominciare a parlare di ciò che si realizzerà nell’anno appena iniziato. Senza dimenticare di rivolgere a tutti gli auguri per il 2026.

La pubblicazione, di ventotto pagine complessive, ripercorre il 2025 a partire dalla ricorrenza più importante che ha riguardato la città: ossia l’ottocentesimo anniversario della nascita di San Tommaso d’Aquino, per la quale diverse iniziative sono state messe in campo. Su tutte la realizzazione dell’innovativo progetto della Via della Filosofia Tomistica: una serie di pannelli con le frasi del Dottore Angelico che si possono ammirare percorrendo il borgo Castello.

Il 2025 è stato anche l’anno della prima aula multimediale presso la Scuola primaria Capoluogo, uno spazio a disposizione non solo delle scuole, ma anche dei cittadini.

Non solo, Roccasecca ha inaugurato la big bench, la panchina gigante sul monte Camarda ed è stata indicata dal portale visititaly tra le dieci mete da visitare nel 2025.

Proprio il settore del turismo è quello che ha riscontrato la maggiore crescita, anche per l’attenzione che le scuole stanno riservando al percorso tomistico. Proprio sul finire del 2025 il prestigioso Liceo Chateaubriand di Roma è stato in visita a Roccasecca presso il Parco Archeologico dei Conti d’Aquino.

Straordinaria l’edizione numero trenta del Festival Gazzelloni, con l’apertura affidata al maestro Nicola Piovani, il concerto all’alba di Arparock che ha riscontrato tanto apprezzamento e la chiusura con l’esibizione della Fanfara dei Carabinieri a cavallo.

Il 2025 è stato l’anno dell’avvio del cantiere del nuovo asilo nido comunale da 60 posti che si affiancherà a quello già esistente. Non solo, a fine anno sono stati completati i lavori per il campo di calcio Lino Battista in erba sintetica e sta prendendo sempre più forma la pista d’atletica.

Sono tanti anche i progetti per il 2026, a partire dai giovani: l’avvio delle attività del Consiglio comunale dei giovani e una cerimonia pubblica per i diciottenni.

“Ho iniziato il mio impegno amministrativo nel 2016 con il proposito di cambiare Roccasecca, sono trascorsi dieci anni – ha detto il sindaco Sacco – abbiamo realizzato opere e riqualificato spazi pubblici e forse il risultato più bello è proprio questo. Grazie al lavoro di squadra di un’amministrazione sempre presente e laboriosa che non finirò mai di ringraziare, Roccasecca è cambiata davvero. Tanto è’ stato fatto, ma c’è ancora tanto da fare. E noi siamo pronti a farlo. In questo opuscolo abbiamo voluto raccontare ai cittadini il 2025 e cominciare a far conoscere le nostre idee per il prossimo anno. Buon 2026 a tutti”.