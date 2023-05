Roccasecca, illecita emissione di assegni: arrestato un 58enne

Nella giornata odierna i Carabinieri della Stazione di Roccasecca hanno proceduto all’arresto di un 58enne del luogo, noto alle forze di polizia, gravato da vari pregiudizi per reati contro la persona ed il patrimonio.

I militari, rintracciata la persona, hanno dato esecuzione al provvedimento di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dovendo l’arrestato scontare la pena di mesi 6 di reclusione, essendo stato condannato in via definitiva per il reato di illecita emissione di assegni, reato commesso in Roma nell’anno 2012.

Al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione , ove trascorrerà i prossimi mesi agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria

COMUNICATO STAMPA