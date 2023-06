Roccasecca, il Sindaco Sacco, scrive al presidente della Provincia Di Stefano, per l’acquisizione della discarica MAD

Ho approfittato dell’assemblea dell’Egato 5 sul servizio idrico per condividere con i sindaci la notizia sulla possibile acquisizione da parte della Saf del sito di discarica della Mad a Roccasecca. Una condivisione necessaria perché intanto per ragioni di opportunità, in primo luogo si sarebbe dovuto preventivamente informare i sindaci, soci e proprietari della società, soprattutto laddove partecipano all’assemblea il presidente della Provincia, il sindaco dì Frosinone e quello di Arce che hanno già dichiarato pubblicamente il diniego a qualsiasi riapertura della discarica. Su questo tema poi, estraneo al core bussines della società, risultava necessario un confronto preventivo con i sindaci soci proprietari. Infine sarebbe surreale, se fosse vera la notizia, che fosse stata avviata una trattativa senza un preventivo parere di sostenibilità economica e ambientale, Del resto al netto dei contenziosi pendenti che rendono incerte le autorizzazioni, qualora la Saf intendesse chiudere l’operazione, i costi di acquisto, di realizzazione del sito che ad oggi non esiste e gli oneri economici ancora pendenti verso il comune di Roccasecca, il tutto per svariati milioni di euro, renderebbe l’acquisto a carico dei concittadini di quei sindaci che ad oggi sembrerebbero all’oscuro di tutto. Per questi motivi ho sollecitato il Presidente della Provincia a scrivere al presidente della Saf per avere rassicurazioni sull’infondatezza delle voci che circolano o in subordine, di convocare subito un’assemblea qualora la Saf manifestasse comunque la volontà di portare avanti il progetto. Se la Provincia di Frosinone non ha ancora una discarica, non può essere colpa dei cittadini, ai quali non possiamo chiedere ulteriori sforzi economici in un momento di crisi come quello attuale. E mi auguro, infine, che no per si ritiri fuori la storia dell’emergenza rifiuti perché la discarica è chiusa da due anni e non abbiamo avuto problemi e due perché le altre province, pur condividendo lo stesso problema, non manifestano tutta questa fretta nel voler realizzare una discarica’.

Giuseppe Sacco – sindaco Roccasecca

comunicato stampa – foto archivio