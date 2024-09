ROCCASECCA, IL SINDACO SACCO INCONTRA IL NUOVO DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO, PROFESSOR ANTONIO TUBIELLO

Sopralluogo su tutte le strutture scolastiche presenti in città in vista della riapertura.Sacco: “L’anno scolastico ripartirà regolarmente. Benvenuto al nuovo dirigente”.

Si è tenuto l’incontro tra il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco, insieme all’assessore Valentina Chianta, con il nuovo dirigente scolastico dell’Istituto omnicomprensivo di Roccasecca, il professor Antonio Tubiello.

Un incontro cordiale e all’insegna di una grande disponibilità.

Il nuovo dirigente è stato accompagnato in visita a tutti i plessi di Roccasecca. La materna, le primarie e la media dello Scalo e la materna, le primarie e la media del Centro.

Il dirigente è rimasto piacevolmente sorpreso dalla ricchezza delle strutture presenti in città e il sopralluogo ha evidenziato come l’anno scolastico si aprirà regolarmente in tutti i plessi.

“Oggi abbiamo accolto il nuovo dirigente scolastico dell’Istituto omnicomprensivo di Roccasecca, il professor Antonio Tubiello – ha detto il sindaco Giuseppe Sacco – Abbiamo accompagnato il dirigente in visita a tutti i plessi scolastici della nostra città. L’anno scolastico 2024-25 partirà regolarmente in tutte le strutture, compresa la scuola elementare “Capoluogo”. Ringraziamo il professor Tubiello per la gentilezza, l’educazione, la simpatia e l’educazione con la quale abbiamo iniziato un nuovo rapporto di collaborazione. E il dirigente ha sottolineato la ricchezza delle strutture presenti nella nostra città, in particolare di quelle sportive in incomprensibile disuso da qualche anno e che, insieme, valorizzeremo al meglio nel prossimo periodo”.

COMUNICATO STAMPA