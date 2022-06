Roccasecca, il sindaco Sacco: “Il gestore del servizio informi il territorio sullo stato di salute delle riserve idriche”

Il sindaco di Roccasecca, a fronte degli allarmi nazionali, sulla siccità chiede chiarezza a livello locale

“Sono diversi gli allarmi che giungono da più parti circa la mancanza di acqua per la scarsità di piogge”.

Senza volere creare allarmismo, ma per una questione di trasparenza, informazione e condivisione, sarebbe opportuno che il gestore del servizio idrico della provincia di Frosinone illustrasse al territorio, all’assemblea dei sindaci, alle organizzazioni agricole e di conseguenza ai cittadini lo stato di salute delle riserve idriche del territorio”.

E’ quanto afferma il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco, che evidenzia: “Non vorremmo ritrovarci anche in questa provincia a fare i conti con una possibile emergenza. Sapere come è la situazione dunque, è più che necessario. Come primi cittadini infatti, già stiamo ricevendo richieste dai cittadini e dobbiamo conoscere lo stato delle cose per rispondere”.

“Sono certo che sicuramente si sta pensando ad un’azione del genere, solamente che andrebbe fatta con celerità. Il mio è un appello all’informazione. Non solo, è anche l’occasione per evidenziare come questa possibile criticità a livello nazionale potrebbe essere utilizzata per dare priorità agli investimenti e risolvere le problematiche di approvvigionamento, anche utilizzando lo strumento dei fondi del Recovery Plann”.

