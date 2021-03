Roccasecca, il Covid non ferma i tradizionali festeggiamenti religiosi in onore di San Tommaso D’Aquino

Il Comune inaugurerà piazza Teodora Caracciolo, dedicata alla madre dell’Angelico Dottore

Nonostante l’emergenza sanitaria in corso, anche quest’anno la città di Roccasecca si appresta a celebrare la sua gloria più grande: San Tommaso D’Aquino.

Come da tradizione, la chiesa collegiata della Ss.ma Annunziata del Castello ospiterà le cerimonie religiose, a partire dalla novena di avvicinamento al sette marzo, ogni giorno alle ore 17, fino all’appuntamento della vigilia del 6 marzo, quando a sera tutto il territorio si illuminerà con la luce dei falò.

Domenica sette marzo, giorno della festa, solenne appuntamento, alle ore 11, con la celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Giandomenico Valente, insieme ai parroci della zona, con l’accompagnamento del coro parrocchiale. Anche nel pomeriggio, alle ore 17 messa e omaggio floreale alla statua del santo.

Tutte le cerimonie si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti Covid e sono state organizzate dal parroco della Collegiata Ss.ma Annunziata del Castello don Xavier, da padre Karum e dal comitato festeggiamenti.

Ma non finisce qui: le celebrazioni tomistiche del 2021, oltre che per il Covid, saranno ricordate anche per un altro motivo. Grazie ai lavori realizzati dal Comune di Roccasecca e alla sensibilità mostrata dal sindaco Giuseppe Sacco verrà inaugurata una piazzetta nel caratteristico borgo del Castello, che affaccia su Corso San Tommaso D’Aquino. La piazzetta sarà intitolata a donna Teodora Caracciolo, la madre dell’Angelico Dottore e, come reciterà l’iscrizione che sarà apposta sul luogo, segnerà l’avvio delle celebrazioni che ci saranno nei prossimi anni: 2023, settecentesimo anniversario della santificazione di Tommaso, 2024/2025, ottocento anni dalla nascita, più l’Anno Santo.

“San Tommaso è il fondamento della nostra identità – spiegano dal Comitato festeggiamenti, insieme ai residenti del borgo Castello – soprattutto per la nostra frazione. Anche in piena emergenza sanitaria, rispettando tutti i protocolli, non veniamo meno alla devozione popolare nel rendere omaggio al grande santo e teologo. Con una soddisfazione in più, l’inaugurazione di un nuovo spazio di aggregazione. Roccasecca, ma soprattutto la parrocchia Ss.ma Annunziata e il borgo Castello si preparano così a vivere e celebrare tre anni intensi nel nome di Tommaso”.