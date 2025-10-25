ROCCASECCA, IL CONSIGLIO COMUNALE CHIEDE L’ESTENSIONE DELLA ZES ALLE PROVINCE DI FROSINONE E LATINA

Il Sindaco Sacco: “Insieme alla manifestazione per dire no alla riapertura della discarica di Cerreto, due atti per contrastare il declino del Lazio Meridionale”.

Il Consiglio comunale di Roccasecca, riunito ieri, ha approvato una delibera per dare mandato al sindaco e alla giunta comunale di attivarsi presso il Governo e i rappresentanti parlamentari locali per l’estensione della Zes, la Zona Economica Speciale che prevede sgravi e incentivi per le imprese, alle province di Frosinone e Latina.

“Il tema dell’arretramento del Lazio meridionale è al centro dell’impegno di questa amministrazione – ha detto il sindaco Giuseppe Sacco – da sempre abbiamo puntato su progetti di rilancio e sviluppo incentrati su infrastrutture, logistica, tutela ambientale e valorizzazione del beni culturali. Perché il Basso Lazio ha necessità di un cambio di paradigma produttivo e di “inventarsi” – lasciatemi passare il termine – un nuovo modello di sviluppo in quanto quello attuale è fortemente in discussione”.

“La risposta alla crisi sta anche nel costruire una cornice di provvedimenti legislativi che favoriscano le imprese e il relativo cambio di passo, e la Zes è un provvedimento vitale, soprattutto per il Cassinate che confina direttamente con territori che di queste misure beneficiano”.

“Purtroppo le ultime notizie sulla Zes non sono positive, ma le amministrazioni locali hanno il dovere di continuare a difendere i territori e a rilanciare le loro necessità. Anche attraverso un atto ufficiale come una deliberazione di consiglio comunale, come stanno facendo tra l’altro diverse amministrazioni”.

“La delibera di ieri – ha aggiunto il sindaco – si lega anche alla manifestazione in programma domani, sabato 25 ottobre, per dire no alla discarica di Cerreto. Sono le due facce della stessa medaglia: ossia il contrasto al declino del Lazio meridionale che perde servizi, opportunità, infrastrutture, occasioni di sviluppo e di lavoro e che di conseguenza si spopola. E di contro invece, viene considerato solo territorio per lavorare i rifiuti. Roccasecca non si arrende e prova a far sentire la voce della comunità e dei cittadini. Per domani rilancio il mio invito a partecipare alla manifestazione di via Ortella”.

Il Consiglio comunale ha anche approvato ulteriori atti concernenti il Sistema Bibliotecario Intercomunale Valle dei Santi e l’adeguamento della Carta dei Servizi della Biblioteca comunale Libri in Comune.