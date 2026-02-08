ROCCASECCA, IL COMUNE FESTEGGIA I DICIOTTENNI CON LA CONSEGNA DELLA COSTITUZIONE

Il sindaco Sacco: “Nella Carta costituzionale diritti, doveri ma anche l’invito a non essere indifferenti: partecipate, proponete, criticate. Abbiamo bisogno della vostra energia, delle vostre idee, di conoscere le vostre aspettative”

Il Comune di Roccasecca ha voluto festeggiare le ragazze e i ragazzi che nel corso del 2026 hanno già compiuto o devono ancora compiere i diciotto anni, dunque l’ingresso nella maggiore età.

La cerimonia si è svolta nella sala consiliare del Comune e a ricevere gli ospiti accompagnati dai loro familiari sono stati il sindaco Giuseppe Sacco, insieme agli assessori Valentina Chianta, Elisa Torriero, Ivan Cerrone, Glauco Bove, al presidente del consiglio comunale Giuseppina Iannotta e ai consiglieri Gianluca Pallone e Fernando Riccardi.

Nel corso della cerimonia il sindaco Sacco ha donato a ogni maggiorenne una copia della Costituzione italiana.

“Non è un gesto simbolico – ha detto Sacco – la Costituzione è la bussola del nostro paese, parla di diritti conquistati, di doveri condivisi, di un’idea di società fondata sulla dignità della persona. C’è scritto che la Repubblica siamo tutti noi, soprattutto quando scegliamo di non essere indifferenti. E a voi giovani chiediamo questo: partecipate, proponete, criticate se c’è da farlo”.

“Usate la vostra voce – ha aggiunto ancora il sindaco – perché una democrazia senza la voce dei giovani è una democrazia più povera”.

I ragazzi hanno aderito all’invito e ne è nato un dibattito nel corso del quale il sindaco Sacco ha annunciato che a breve verrà insediato il Consiglio comunale dei Giovani, il luogo dove riunirsi, confrontarsi, fare emergere le proposte che poi verranno portate all’attenzione del governo cittadino.

“Siete fondamentali – ha continuato Sacco – perché abbiamo bisogno del vostro sguardo sulla realtà per definire una visione di città che guarda al futuro. E il futuro siete voi”.

Anche alcuni rappresentanti dei genitori hanno voluto portare la loro testimonianza, ringraziando l’amministrazione comunale per l’iniziativa di coinvolgimento.

“Non è vero che i giovani sono indifferenti – ha concluso il sindaco – vanno coinvolti e ascoltati. Già oggi sono state tante le richieste, interessanti le riflessioni. Se il buongiorno si vede dal mattino, a Roccasecca sta crescendo una nuova generazione di cittadini attenti e che hanno voglia di impegnarsi e dire la loro rispetto al mondo che li circonda”.

Infine un consiglio da parte di Sacco ai ragazzi: “Viviamo in un tempo veloce, iperconnesso, pieno di stimoli. Avete accesso a informazioni infinite, ma anche tanti slogan e semplificazioni e fake news. Essere cittadini consapevoli è la vera libertà. Informarsi, capire, partecipare non è mai stato così importante”.