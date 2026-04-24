Roccasecca: i giovani raccontano San Tommaso con gli studenti del liceo scientifico di Cassino

Il Sindaco Sacco: “Insistiamo su questa idea di futuro che valorizza territorio, cultura e giovani e può avere anche ricadute economiche: invitiamo le altre scuole a venire nella nostra Città”.

Gli studenti del Liceo Scientifico di Cassino, accompagnati dai loro docenti, sono giunti a Roccasecca per percorrere la Via della Filosofia Tomistica e conoscere e approfondire dal vivo il luogo dove il pensiero di San Tommaso d’Aquino si è formato.

Ad accompagnarli lungo il sentiero che da Corso San Tommaso si inerpica nel borgo Castello e arriva fino al monte Asprano, spiegando i ventisei pannelli che raccolgono le frasi del grande Dottore della Chiesa, i Narratori del territorio: i giovani studenti delle scuole secondarie di primo grado che nei mesi scorsi sono stati appositamente formati e che il Comune ha premiato con un apposito attestato.

Un’esperienza particolare, unica, nella quale la conoscenza e la cultura si è fusa con un paesaggio straordinario e che ha riscontrato apprezzamento e giudizi positivi sia dai ragazzi che dai docenti.

A completare la giornata a Roccasecca anche la visita dell’Eremo dello Spirito Santo, con una passeggiata dal ponte del fiume Melfa.

Ad accogliere la delegazione il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco che ha spiegato: “Avvicinarsi a San Tommaso d’Aquino e conoscere il suo pensiero nel luogo di nascita di questo pensiero è un’esperienza possibile solo a Roccasecca. Ed è questo il senso del progetto della Via della Filosofia Tomistica che abbiamo voluto realizzare, arricchendolo, grazie alla collaborazione con le scuole, con le visite per ragazzi tenute dai nostri Narratori del territorio, Una giornata speciale, nella quale i giovani, la nostra storia, i nostri luoghi e San Tommaso d’Aquino, diventano ambasciatori della bellezza della nostra città. Perché questa è l’immagine più autentica e reale di Roccasecca, questo è il modello di futuro che può creare anche occasioni di ricadute economiche. Grazie al Liceo Scientifico di Cassino, grazie ai nostri studenti e ai loro docenti, grazie al dirigente professor Tubiello. Nei prossimi giorni ci saranno altre gite e invitiamo anche le altre scuole del territorio a venire a Roccasecca”.