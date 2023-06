Roccasecca – I Carabinieri all’asilo nido comunale “Raggi di Sole”; incontro con bambini e genitori

Nel pomeriggio di ieri, in Roccasecca Scalo, presso l’Asilo Nido Comunale “Raggi di Sole”, alla presenza del Sindaco di Roccasecca, Avvocato Giuseppe Sacco, del vicesindaco, Avvocato Valentina Chianta, nonché di assessori e consiglieri del medesimo Comune, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Pontecorvo e il Comandante della Locale Stazione Carabinieri, hanno incontrato i bambini frequentatori del nido, e i loro genitori, nell’ambito del progetto “Il mio amico Carabiniere“, proposto dalla coordinatrice dell’istituto, Dott.ssa Elisa Di Michele.

La prima parte dell’incontro è stata dedicata ad una visita guidata dei veicoli in uso all’Arma territoriale e ai loro equipaggiamenti. I piccoli e i loro genitori hanno potuto toccare con mano i veicoli, provare la radio, indossare le dotazioni ed utilizzare gli oggetti tipici usati nelle attività di controllo, come la “paletta segnaletica“, oltre che divertirsi azionando, per qualche istante, i dispositivi luminosi e acustici delle vetture in assegnazione all’Aliquota di “pronto intervento” ed alla Stazione Carabinieri di Roccasecca.

La seconda parte, orientata principalmente ai genitori, svoltasi all’interno dei locali dell’Asilo Nido, ha riguardato temi importanti per i piccoli quali: la normativa relativa ai dispositivi di ritenuta (cd “seggiolini”) e quella sulla sicurezza dei giocattoli, e un accenno al benessere digitale (l’uso dei dispositivi elettronici da parte dei minori e le relative applicazioni di monitoraggio).

L’incontro, indimenticabile sia per i bambini sia per i Carabinieri, si è concluso con uno scambio di doni.

L’Asilo Nido ha regalato ai Carabinieri relatori due crest realizzati dai bambini.

I Carabinieri, in cambio, e per suggellare la splendida ed emozionante iniziativa, hanno donato a tutti i bambini frequentanti il nido il diploma di “Minicarabiniere” nonché dei gadget a tema, composti da un album da colorare completo di pastelli, realizzati dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

L’iniziativa, ovviamente, ha riscosso il plauso della popolazione che è stato altresì riassunto da un post, pubblicato su Facebook, dal Sindaco di Roccasecca: “Una bellissima esperienza che dimostra, ancora una volta, come l’Arma non sia solo un baluardo a difesa della sicurezza dei cittadini, ma anche un punto di riferimento per tutte le vicende che interessano la nostra quotidianità“.

COMUNICATO STAMPA