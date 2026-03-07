ROCCASECCA, GLI STUDENTI GUIDANO ALLA SCOPERTA DELLA FILOSOFIA TOMISTICA

Apertura degli eventi dedicati a San Tommaso con i giovani: conferito l’attestato di narratori del territorio e premiata la classe che si è distinta nel progetto dell’Università La Sapienza

Il Sindaco Sacco: “Ai ragazzi e alle ragazze è affidato il compito di custodire e valorizzare la nostra storia. Oggi parte un nuovo modo di raccontare il territorio: invitiamo tutte le scuole a venire a Roccasecca”

Con indosso gli abiti medievali, animati da tanta passione e adeguatamente preparati dai loro docenti, anche in lingua inglese, francese e spagnola, i ragazzi e le ragazze dell’Istituto comprensivo di Roccasecca hanno guidato i presenti alla mattinata nlla scoperta di San Tommaso d’Aquino lungo il percorso della Via della Filosofia Tomistica.

Arrampicandosi attraverso l’itinerario che si inerpica nel borgo Castello hanno illustrato la vita e il pensiero del grande dottore della Chiesa.

E’ stata questa l’apertura delle celebrazioni civili in onore di San Tommaso: un progetto voluto dal sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco e dal dirigente scolastico Antonio Tubiello.

Ma non finisce qui, perché il Comune ha inoltrato una lettera a tutti gli istituti scolastici del comprensorio per venire a vivere lo stesso evento e a breve arriveranno a Roccasecca le altre scolaresche.

Al termine della mattinata, Sacco si è recato a scuola e ha voluto personalmente consegnare agli studenti impegnati nella spiegazione l’attestato di narratori del territorio. Ne ha approfittato anche per premiare la classe IIIA della Secondaria di primo grado capoluogo che si è distinta nel progetto “Adolescenti e cervelli diversi” promosso dall’Università La Sapienza di Roma. Successivamente saranno tutti gli altri studenti dell’Istituto ad essere coinvolti nel progetto di narratori del territorio.

“Ci è sembrato un bel modo di celebrare il nostro San Tommaso attraverso i giovani – ha detto il sindaco Sacco – a loro è affidato il compito di custodire la nostra storia. Ci auguriamo che prenda sempre più piede un turismo legato alle scuole. Per adesso i segnali sono incoraggianti. Si tratta di un altro tassello utile a favorire anche ricadute economiche. Voglio ringraziare ancora una volta il dirigente Antonio Tubiello, tutti gli studenti coinvolti e i docenti. Un lavoro di squadra nell’interesse di Roccasecca. È nato oggi un nuovo modo di raccontare e promuovere la nostra Città”.