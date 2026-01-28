ROCCASECCA, GLI STUDENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO NARRATORI DEL PENSIERO DI SAN TOMMASO

Ufficializzato il progetto per promuovere la figura del Dottore Angelico attraverso la Via della Filosofia tomistica Il sindaco Sacco: “Grazie al dirigente Tubiello per la collaborazione. Ancora oggi Tommaso parla all’umanità insegnandoci il valore del dialogo e del confronto. E’ fondamentale che i ragazzi si sentano parte di una storia importante come quella della nostra città” Ha scelto proprio il 28 gennaio il Comune di Roccasecca, giorno che la Chiesa cattolica dedica alla celebrazione della nascita di San Tommaso d’Aquino, per ufficializzare un interessante progetto in collaborazione con l’Istituto comprensivo e finalizzato alla conoscenza del Dottore Angelico e alla promozione della città.I ragazzi della scuola secondaria di primo grado, formati dai loro docenti, si trasformeranno in narratori per raccontare ai colleghi studenti degli istituti del territorio il pensiero di Tommaso.Li guideranno in un interessante itinerario tra storia, filosofia e tradizione, lungo la Via della filosofia Tomistica: il percorso che attraversa il Borgo Castello per arrivare fino ai ruderi del castello dei Conti d’Aquino lungo il quale sono presenti ventisei installazioni con le frasi tratte dalla filosofia di San Tommaso d’Aquino.Davanti ad ogni pannello i ragazzi si soffermeranno a spiegare gli aspetti più importanti del pensiero del grande domenicano.“Quando abbiamo realizzato la Via della Filosofia tomistica – ha detto il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco – l’obiettivo non era solo quello di rendere omaggio al nostro grande concittadino in questo triennio di ricorrenze, ma anche suscitare curiosità nei riguardi del suo pensiero. Tanti sono stati i riscontri in questo senso, non da ultimo la visita del prestigioso Liceo Chateaubriand di Roma. Abbiamo pensato pertanto di coinvolgere le scuole e, soprattutto grazie alla disponibilità ed all’entusiasmo che ha sempre manifestato il dirigente Antonio Tubiello verso la valorizzazione del patrimonio tomistico nei giovani, è nata questa idea di rendere i ragazzi narratori del territorio e del pensiero del nostro più illustre concittadino”.In questi mesi i ragazzi, insieme ai docenti, hanno lavorato a lungo sul progetto, realizzando anche un dépliant informativo dal titolo “Sulle orme di San Tommaso” e a breve partirà una lettera di invito da parte del Comune agli istituti scolastici per venire e visitare Roccasecca, conoscere San Tommaso e il suo pensiero e percorrere la Via della filosofia tomistica.“San Tommaso – ha concluso ancora il sindaco Sacco – ci parla ancora oggi, a otto secoli dalla nascita: ci dice che il dialogo è fondamentale e attraverso il dialogo e il ragionamento anche posizioni che sembrano inconciliabili possono trovare una sintesi. Una lezione all’umanità in un momento storico complesso come quello di oggi. E’ fondamentale che i ragazzi si sentano parte di una storia importante come quella della nostra città”.

Correlati