Roccasecca, giovedì 17 agosto dalle ore 20:00, “CenaLonga” in via Roma

Una tavolata da guinness dei primati al centro della “Piazza Longa” di via Roma a cura dell’amministrazione comunale e della Pro Loco in collaborazione con tante attività locali che saranno protagoniste del gusto per soddisfare le esigenze di ogni palato.

Piatti tipici e specialità locali conditi da tanta musica live con diretta streaming a cura di Radio Gioventùinblu per una cena da record.

Un ringraziamento alla Pro Loco Roccasecca a Radio Gioventù InBlu, a tutte le attività e tutti coloro che parteciperanno per un evento conviviale unico che valorizza e promuove il nostro territorio.

COMUNICATO STAMPA