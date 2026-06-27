Roccasecca, Giovanni Allevi incanta nella serata d’apertura del 31° Festival Internazionale “Severino Gazzelloni”

Una marea umana in via Roma ha applaudito l’esibizione del maestro che per la seconda volta è tornato in città.

Il Sindaco Sacco: “Un evento che resterà nella storia, questa è la cultura che emoziona e appassiona”.

Un concerto straordinario per l’apertura del 31° Festival Internazionale Severino Gazzelloni a Roccasecca. Sul palco in via Roma, sul quale è stato posizionato il pianoforte nel lato sinistro e uno sgabello nel lato destro, si è esibito il maestro Giovanni Allevi nello spettacolo “Armonie Invisibili” alternando musica e riflessioni.

Ad accoglierlo sul palco di Roccasecca, il sindaco Giuseppe Sacco, l’assessore alla cultura Valentina Chianta e il direttore artistico della rassegna musicale dedicata al Flauto d’oro, la professoressa Giuseppina Iannotta. Ma soprattutto ad applaudirlo, un fiume di persone che si sono riversate nella città di San Tommaso per gustarsi l’imperdibile appuntamento.

E il maestro Allevi ha ripagato il pubblico di tanto calore, esibendosi nel suo repertorio, nel quale le note che uscivano dal pianoforte erano accompagnate da riflessioni e pensieri sulla condizione umana. Ha lasciato il palco, al termine della serata, con una vera e propria standing ovation.

“La cultura è la fragilità umana che cerca un abbraccio universale. La vera arte nasce sempre da una sofferenza e dalla sofferenza cerca una luce”: ha detto alla platea.

In apertura di serata, l’omaggio al flauto di Massimiliano Ferrara, immancabile momento del Festival.

“Abbiamo voluto fortemente la presenza del maestro Allevi per l’apertura del 31° Festival Internazionale Gazzelloni – ha detto il sindaco Giuseppe Sacco – un artista che già aveva emozionato il pubblico di Roccasecca e che lo ha fatto ancora una volta con la sua arte e la sua umanità. Grazie a tutti i presenti e alle istituzioni pubbliche e ai privati che ci affiancano per realizzare iniziative del genere”.

“Bellissima serata – hanno detto ancora l’assessore alla cultura Valentina Chianta e il direttore artistico della rassegna Giuseppina Iannotta – il maestro Allevi sa sempre toccare i tasti giusti, non solo del pianoforte ma anche dell’anima delle persone. Un’apertura regale per il Festival Internazionale Severino Gazzelloni e per la città di Roccasecca”.